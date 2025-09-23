Puerto Venecia reúne en su 'Gastro Fiesta' a referentes de la cocina aragonesa

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza se convertirá el próximo sábado, 27 de septiembre, en epicentro de la gastronomía aragonesa con la celebración de 'Gastro Fiesta' a alguno de los chefs más influyentes de la Comunidad con una jornada de 'showcooking' y degustación abiertos al público.

La iniciativa subraya la apuesta del centro comercial zaragozano por reforzar su vínculo con la cultura gastronómica de Aragón, en un momento en el que su zona de restauración ha experimentado una profunda transformación con una inversión de casi 2 millones de euros y la incorporación de importantes grupos de restauración, han informado desde Puerto Venecia.

Las actividades se desarrollarán en el espacio 'Fun Spot' y comenzarán con el maestro del cordero aragonés Javier Robles --12.00 horas--, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y gran embajador de los Alimentos de Aragón y del Ternasco de Aragón IGP en concreto. Le seguirá la chef zaragozana Susana Casanova --17.00 horas--, propietaria de La Clandestina, reconocida con numerosos premios nacionales por su cocina creativa y sostenible, entre ellos el de Mejor Tapa de España en 2023 y finalista en 2025.

El broche de oro lo pondrá Eneko Fernández de Garayalde --19.30 horas--, zaragozano ganador de la edición número once de MasterChef España que, tras su paso por el talent show,se ha consolidado como uno de los rostros más mediáticos y divulgadores de la gastronomía aragonesa actual.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de IKEA, patrocinador principal del evento, firma muy vinculada a la promoción de talento local. Además, los 50 primeros asistentes podrán disfrutar de la degustación de las elaboraciones presentadas. Para animar aún más la jornada, el club zaragozano MOMOA estará poniendo ritmo a la cita con una sesión de DJ desde una foodtruck.

Con la renovación de la zona gastronómica interior de Puerto Venecia, que ha terminado recientemente y ha supuesto una inversión de casi 2 millones de euros, y la entrada de nuevos operadores como Leone o La Mafia, Puerto Venecia ha dado un paso adelante en la consolidación de su oferta culinaria, afianzando su compromiso con el sector hostelero y con la cocina de proximidad.

'PUERTO VENECIA TALKS'

Este compromiso se amplía con el lanzamiento del nuevo podcast 'Puerto Venecia Talks', que verá la luz en octubre y reunirá en formato digital a referentes de la gastronomía local y del mundo foodie. Entre los participantes de los tres primeros capítulos se encuentran referentes innovadores de diferentes campos del sector, con el fin de aportar distintas miradas de un mismo tema.

Por un lado, el conocido cocinero Daniel Yranzo, divulgador gastronómico aragonés con una amplia trayectoria al frente del programa 'La Pera Limonera', de Aragón Televisión, dialogará con Roberto Ramos Álvarez, cofundador Pizzería Leone, quien aportará su visión sobre el emprendimiento en hostelería a partir de la experiencia de un restaurante que ha sabido innovar dentro de la tradición italiana.

Por otro, el creador de contenido Miguel Ángel Ruiz de Conejo, más conocido en redes como '@takoyakiblog' y considerado un referente en Zaragoza por su comunidad 'foodie' y sus reseñas virales, compartirá espacio con Javier Floristán, director general de La Mafia se sienta a la mesa, para debatir sobre la relación de "amor y odio" entre redes sociales y gastronomía.

La última de los tres primeros invitados será Iris Jordán, joven chef y propietaria del Restaurante Ansils, quien desde el pequeño pueblo de Anciles, en el Valle de Benasque, ha conseguido su primera estrella Michelin en 2024 y un sol Repsol en 2025.

Esta estrella de los fogones, la única cocinera española en la lista Forbes 30 Under 30, conversará con Ane Laure Romeuf, propietaria de Le Petit Croissant, emprendedora que ha convertido su pastelería en un referente de repostería artesanal en Zaragoza, aportando una mirada inspiradora sobre la repostería y el futuro de los pequeños negocios. Con

Con este completo programa doble, evento y podcast, Puerto Venecia refuerza su identidad como espacio de encuentro y celebración de la gastronomía aragonesa, proyectándola tanto en actividades presenciales como en nuevos formatos digitales.