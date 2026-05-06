Puerto Venecia reúne gastronomía, cine y ocio familiar en una nueva propuesta para disfrutar entre semana

‘Pack Experience’ Ofrece Propuestas Conjuntas De Cena Y Ocio En Puerto Venecia. - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia pone en marcha una nueva propuesta de gastronomía y ocio para disfrutar entre semana en el shopping resort. La iniciativa, denominada 'Pack Experience', permite combinar, en una única tarjeta prepago, una opción de cena en restaurantes seleccionados y una actividad de entretenimiento en Cinesa o Ilusiona, con precios que van desde los 11 euros por persona.

Está pensada para facilitar planes de tarde-noche de lunes a jueves, desde quedadas con amigos o planes en pareja hasta salidas familiares o encuentros después del trabajo. La promoción no será válida en festivos ni vísperas de festivo y estará disponible hasta el 18 de junio de 2026, siempre sujeta a la disponibilidad de los operadores participantes.

La propuesta se articula en tres modalidades, cada una adaptada a diferentes presupuestos y preferencias. La opción Basic, que tiene un precio de 11 euros por persona, incluye un menú con valor de 6 euros en restaurantes adheridos y una actividad de ocio de 5 euros que se puede disfrutar en Cinesa (entrada de cine estándar) o en Ilusiona (1 partida de bolos + bebida o minigolf + Laser Tag + helado). La modalidad Essential, con un precio de 16,95 euros por persona, incluye un menú con valor de 11,95 euros y una actividad de ocio valorada en 5 euros, mientras que el Premium, por 19,95 euros por persona, suma un menú de 14,95 euros junto a la misma actividad de ocio incluida.

Los restaurantes adheridos a esta promoción son una selección de espacios gastronómicos en Puerto Venecia, con opciones como IKEA, McDonald's Plaza Ocio, Pans & Company; Company, KFC, Burger King, Taco Bell, Hamburguesa Nostra, El Molino, Anubis, Carl's Junior, Bald'O, Ribs, Udon y Le Petit Croissant. Además, Ilusiona y Cinesa se encargan de ofrecer los planes de de ocio.

Para obtener este 'Pack Experience', los visitantes deben acudir al Punto de Atención al Cliente del centro, que está abierto de lunes a sábado de 10.00 a 22.00 horas. Allí se podrá elegir la modalidad preferida, seleccionar el número de personas y recibir una tarjeta prepago para presentar en los restaurantes y operadores de ocio adheridos para disfrutar de la experiencia.

Con esta nueva propuesta, Puerto Venecia refuerza su oferta de entretenimiento entre semana, facilitando una opción de ocio completa y accesible para todos sus visitantes.