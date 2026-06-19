Puerto Venecia supera los 14.000m2 de novedades comerciales en los primeros meses del año

Imagen del shopping resort Puerto Venecia, en Zaragoza - PUERTO VENECIA

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia hace balance de los primeros seis meses del año con un resultado positivo en términos de comercialización. El shopping resort ha incorporado nuevas marcas, ha renovado espacios o está en proceso de renovación ya consolidados y mantiene previstas próximas aperturas que seguirán reforzando su oferta comercial, gastronómica y de servicios. Todo ello en un contexto en el que el complejo se sitúa prácticamente al cien por cien de ocupación y supera los 14.000 metros cuadrados.

En los últimos meses, el centro ha incorporado nuevas firmas como Abracadabra, Skechers y Brasa y Leña que han supuesto la apertura de nuevos locales con una inversión conjunta superior a los 2,3 millones de euros.

A estas novedades se sumó en diciembre la apertura del segundo establecimiento de McDonald's, en Distrito Ocio, reforzando la apuesta de los operadores por actualizar sus establecimientos y mejorar la experiencia de cliente.

El balance comercial incluye también la reapertura o renovación de espacios como Muerde la Pasta, Primark, Burger King, KFC, Koröshi y Vips.

En conjunto, las aperturas y reaperturas ya ejecutadas suman más de 14.000 metros cuadrados de novedades comerciales, a falta de incorporar los próximos proyectos previstos.

LAS NOVEDADES

Entre las últimas novedades destaca la inauguración de la única tienda Lacoste de la ciudad, la apertura de Mango Home, con más de 450 metros cuadrados de hogar y decoración, destacando la propuesta Kids única en la ciudad y la ampliación de Álvaro Moreno que pasará a un espacio de aproximadamente 550 metros cuadrados en los próximos meses.

También está prevista el cambio de ubicación de Pepco y la renovación de Kiwoko que continuará en el Parque Comercial. Además, Primark y Muerde la Pasta que inauguran la remodelación de sus establecimientos para estrenar nuevos espacios y ambientes: de casi 7.000 metros cuadrados en el caso de la firma de moda, y de casi 1.000 metros cuadrados para el restaurante buffet.

La famosa cadena internacional de moda, belleza y artículos para el hogar, de origen irlandés, ha elegido Puerto Venecia para llevar a cabo una de las once grandes renovaciones que ejecuta en España, respondiendo a la estrategia de la compañía de reinvertir en sus activos para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes.

Las mejoras incluyen una distribución del espacio optimizada, decoración renovada y un diseño moderno, además de la introducción de nueva tecnología para mejorar el servicio y la atención al usuario.

La propuesta comercial se ha visto completada por la incorporación de espacios diferenciales creados por pequeños inversores que han confiado en el proyecto para su primera apertura como es el caso de Hawaya, propuesta de frozen yogurt y açai con toppings sin límite y Melt Cakes, que confió en el shopping resort en su proceso de expansión; ambas marcas han tenido una gran acogida en la ciudad.

CERRAR EL AÑO CON 20,7 MILLONES DE VISITANTES

Esta situación confirma la fortaleza comercial del centro y la confianza de las marcas en el shopping resort como enclave estratégico para sus planes de expansión, renovación y consolidación en Aragón.

En la actualidad, Puerto Venecia es el complejo comercial más grande de España, con 600.000 metros cuadrados de parcela y 206.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable, y uno de los mayores de Europa.

Precisamente, este dinamismo comercial se produce después de que Puerto Venecia haya vuelto a situarse en el mapa internacional del retail.

El shopping resort ha sido reconocido en 2025 como uno de los de los tres complejos comerciales más influyentes del mundo en los MAPIC Awards, dentro de la categoría "Most Influential Retail Property Project of the Past 30 Years", siendo el único representante español en la fase final de estos galardones.

"Puerto Venecia vive un momento muy positivo desde el punto de vista comercial. Estamos al cien por cien de ocupación y seguimos incorporando nuevas marcas a través renovación de espacios y consolidando la confianza de los operadores que ya forman parte del shopping resort, ha dicho la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

Además, en el primer semestre del año, Puerto Venecia ha recibido más de 8 millones de visitantes. Una cifra que "reconfirma" el crecimiento del activo y poder de atracción del shopping resort, ha apostillado Yolanda Gimeno.

"Nuestro objetivo --ha remarcado-- es mantener las afluencias y cerrar el año en línea con la previsión de 20,7 millones de visitantes. Además, reconocimientos internacionales como el de MAPIC refuerzan que el modelo de nuestro centro sigue siendo un referente dentro y fuera de España".