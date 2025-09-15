Puerto Venecia (Zaragoza) nominado como uno de los 15 proyectos más influyentes del comercio minorista mundial

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Puerto Venecia, ubicado en Zaragoza, ha sido nominado como uno de los 15 proyectos más influyentes del mundo en el campo del comercio minorista los últimos 30 años en los MAPIC Awards 30th Anniversary, una edición especial del prestigioso certamen internacional que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Palais des Festivals de Cannes, Francia.

Con motivo del 30 aniversario del evento, MAPIC ha lanzado una edición conmemorativa de sus premios en la que se reconocerán las 15 marcas y 15 proyectos que han contribuido de forma decisiva a transformar la experiencia del comercio minorista en todo el mundo, han informado desde Puerto Venecia.

Se trata de un homenaje a las iniciativas que han marcado un antes y un después en el sector, tanto desde la innovación comercial como desde el diseño, la sostenibilidad o la integración con el entorno.

Entre las marcas seleccionadas figuran referentes internacionales como Zara, Mango, Apple, Sephora, Ikea, Decathlon, Rituals o Uniqlo, mientras que en el ámbito de los espacios comerciales Puerto Venecia ha sido incluido junto a otros grandes nombres del sector como Westfield London (Reino Unido), Marina Bay Sands (Singapur), ICONSIAM (Tailandia), Mall of the Emirates (Emiratos Árabes), Il Centro (Italia) o Beaugrenelle (Francia), entre otros.

Puerto Venecia es, además, uno de los dos únicos proyectos españoles seleccionados, lo que refuerza su posición como referente en el sector a nivel nacional e internacional.

MEJOR DESARROLLO COMERCIAL Y DE OCIO DEL MUNDO

El centro comercial zaragozano no solo ha sido nominado como uno de los 15 proyectos más influyentes del comercio minorista mundial en el 30 aniversario de los MAPIC Awards, sino que también ostenta el prestigio de haber sido el único complejo comercial de España galardonado con el premio al Mejor Desarrollo Comercial y de Ocio del Mundo en la edición de 2013.

Este reconocimiento internacional marcó un hito en la historia del comercio nacional, posicionando a Zaragoza como referente global en innovación en este ámbito.

La doble distinción --como ganador en el pasado y como nominado en esta edición conmemorativa-- reafirma "el carácter visionario de Puerto Venecia y su capacidad para transformar la experiencia de compra en un entorno integrador, sostenible y experiencial".

"Esta nominación es mucho más que un reconocimiento internacional: es el reflejo de años de esfuerzo, pasión y compromiso por parte de todo el equipo de Puerto Venecia", ha indicado la gerente, Yolanda Gimeno, quien ha añadido que han creído desde el principio "en una forma diferente de conectar con las personas", por lo que esta recompensa les llena "de orgullo" y les impulsa "a seguir soñando en grande desde Zaragoza".

Con más de una década de trayectoria, Puerto Venecia se ha consolidado combinando moda, gastronomía, deporte, naturaleza y ocio en un entorno "abierto, sostenible e integrador".

Su propuesta comercial y de experiencia de cliente, así como su capacidad para reinventarse y conectar con el territorio, han sido factores clave para esta nominación, han señalado.

La votación está abierta al público y puede realizarse hasta el 16 de octubre a través del siguiente enlace: 'https://forms.rxfrance.fr/en/mapic/2025/awards-form.htm'.