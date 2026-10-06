Pueyo (CHA) acusa a Azcón de "alimentar un discurso de desconfianza democrática"

CHA alega al decreto de centros de datos por "poco ambicioso e inconcreto" - CHA.

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha acusado este martes, 6 de octubre, al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de "alimentar un discurso de desconfianza democrática".

Jorge Azcón ha asegurado antes que el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales, sus hijos, que estudian fuera de Aragón, vendrán a votar a Zaragoza.

Así ha respondido Jorge Azcón a los medios de comunicación en un acto en Pastriz (Zaragoza), preguntado sobre si cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

A juicio de Pueyo, estas declaraciones de Azcón "contribuyen a generar una desconfianza injustificada sobre el procedimiento electoral".

Ha considerado "especialmente preocupante" que "quien ostenta la Presidencia de Aragón participe en un discurso que pone bajo sospecha una forma de ejercer el derecho al voto que utilizan legítimamente miles de ciudadanos y ciudadanas".

El presidente de CHA ha preguntado directamente a Azcón "si Vox le obliga a cuestionar ahora el voto por correo o si el PP asume ya como propio el discurso desestabilizador de la extrema derecha o de Ayuso, tanto monta, monta tanto".

"Azcón tiene que decidir si ejerce como presidente de Aragón o si sigue actuando como dirigente del PP atrapado en la competición permanente con Vox", ha señalado Pueyo, quien ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico que "deje de utilizar las instituciones para alimentar sospechas sobre las reglas democráticas".

"El voto por correo es una modalidad legal de participación electoral y debe recibir exactamente el mismo respeto institucional que el voto presencial", ha recalcado Pueyo.

Para CHA, "trasladar cualquier sospecha sobre su legitimidad sin aportar ningún dato que la sustente supone contribuir a una dinámica de desconfianza que perjudica a la propia democracia".

Pueyo ha reclamado a Azcón que "abandone esta estrategia de mirar permanentemente hacia Vox y de asumir sus marcos políticos" y ha recordado que la responsabilidad de un presidente es "garantizar que toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos con normalidad, viva donde viva y se encuentre donde se encuentre".

"El problema se produce porque desde determinadas posiciones políticas se pretenda generar dudas sobre el propio sistema democrático. Si pensábamos que Azcón no podía caer, políticamente, más bajo, ha demostrado que siempre es capaz de superarse", ha concluido el presidente de CHA.