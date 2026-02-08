Pueyo (CHA) afirma que este domingo es "un día histórico": "Votemos todos a favor de Aragón"

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ejerce su derecho al voto en Fonz (Huesca). - CHA

FONZ (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha asegurado que este domingo, 8 de febrero, es "un día histórico" para la comunidad autónoma, por lo que ha reclamado: "Votemos todos a favor de Aragón".

Pueyo ha ejercido su derecho al voto en la localidad de Fonz, en la provincia de Huesca, donde ha reconocido que hoy "es un día muy ilusionante, estamos muy contentos y contentas porque hoy Aragón se la juega".

"La gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico para los aragoneses y las aragonesas".