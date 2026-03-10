Pueyo (CHA) aplaude la investigación a Forestalia y pide explicaciones al PSOE por su apoyo al Clúster del Maestrazgo

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha aplaudido que "salga a la luz" lo que su formación política denuncia desde hace un año y medio en el Congreso de los Diputados sobre la empresa Forestalia y ha pedido a los ministros del PSOE que "den la cara" y expliquen por qué votaron que "sí" al Clúster del Maestrazgo, el macroparque eólico impulsado en Teruel por la compañía presidida por Fernando Samper.

"Estamos muy contentos de que salga a la luz todo lo que veníamos denunciando", ha afirmado Pueyo en una rueda de prensa este martes en las Cortes de Aragón para anunciar su rechazo a la investidura del 'popular' Jorge Azcón a la Presidencia de la comunidad autónoma, tras reunirse con la presidenta del Parlamento aragonés, María Navarro.

Pueyo ha recordado que CHA es "la primera formación política que estuvo denunciando que había funcionarios que podían estar recibiendo presiones por parte de cargos públicos" y también que ha presentado diferentes iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Estas actuaciones contra Forestalia, ha continuado el portavoz aragonesista, "nos costaron "llamadicas y presiones", tanto a CHA como "a mi personalmente".

Asimismo, ha subrayado que desde CHA "hemos anunciado en muchas ocasiones que, junto con Compromís, presionamos al Gobierno --central-- para que los ministros de Sumar se posicionaran en contra --del Clúster del Maestrazgo-- y "ahora los del Partido Socialista que den la cara y digan por qué votaron que sí al Clúster del Maestrazgo".

Entre otros, ha continuado, la entonces ministra de Educación, FP y Deporte, "la señora --Pilar-- Alegría", actual portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general de los socialistas en la comunidad autónoma, cuando "ya había suficientes indicios como para que la votación del Consejo de Ministros hubiera sido que no".

Jorge Pueyo ha destacado la sintonía con la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel: "El trabajo no sólo es continuo, sino que nos llamamos todos los días para ver cómo va la actividad con las nuevas noticias que van saliendo y con las nuevas denuncias". "Reciben todo nuestro total apoyo", ha aseverado.

EXCARGOS DE CHA EN FORESTALIA

Por otro lado, Pueyo ha diferenciado la independencia de CHA para denunciar las presuntas actuaciones de Forestalia a pesar de que excargos de la formación hayan pasado a formar parte de la empresa de Fernando Samper.

"Igual que hay trabajadores que pueden estar en cualquier otro tipo de empresas, que pueden estar en Forestalia. Chunta Aragonesista es una formación con casi 2.000 militantes y cada cual libremente elige dónde trabajar", ha explicado Pueyo.

"Nos parecerá mejor o peor, pero no ha afectado en ningún caso para que Chunta Aragonesista deje de denunciar todos estos comportamientos, al contrario, hemos sido pioneros en muchos casos, hemos estado denunciando muchos procedimientos donde había funcionarios que no estaban firmando directamente y veíamos cómo declaraciones de impacto ambiental con proyectos exactamente iguales se le daban a uno de los promotores y no al otro, no entendíamos por qué", ha aclarado.

También ha incidido en la oposición de CHA al Clúster del Maestrazgo y ha concluido: "En ningún caso vamos a cejar en el empeño, porque el extractivismo es una de las cuestiones que está matando a Aragón".