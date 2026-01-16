Pueyo (CHA) defiende en el Matarraña (Teruel) el trabajo contra la despoblación realizado en el Congreso

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CHA a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, ha defendido este viernes en la Comarca del Matarraña (Teruel) el trabajo que ha realizado en el Congreso de los Diputados contra la despoblación.

"Desde CHA no hemos parado de defender el mundo rural, su cultura y su economía y eso nos ha llevado a que nos den el reconocimiento al diputado del Congreso que más iniciativas ha presentado contra la despoblación", mencionando la reciente declaración de Political Watch.

Chunta Aragonesista ha destapado "la corrupción de macroproyectos de renovables", ha introducido en la Ley de Movilidad Sostenible un precepto para que no se elimine ninguna parada de autobús y ha conseguido "que los bares y restaurantes de los pueblos sean reconocidos como servicio esencial porque cualquier persona del mundo rural sabe que en los pueblos son esenciales", ha añadido.

Acompañado de los candidatos por Teruel Javier Carbó, Jorge Rodríguez, Pepa Nogués y José Ignacio Belanche, Pueyo se ha reunido con la Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA) en Calaceite, donde han compartido el compromiso de ambas organizaciones por la realidad trilingüe de Aragón y ha atendido a los medios de comunicación en la antigua estación de Cretas, como ejemplo de un proyecto de éxito, la Vía Verde de Val de Zafán.

El número 1 de CHA a las Cortes por Teruel, Javier Carbó, ha realzado que esta Vía Verde es un elemento autóctono de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio natural.

"Es un modelo exportable. Lo que vemos aquí, cómo la comarca del Matarranya impulsa y apoya con inversión su tramo de la Vía Verde de Val de Zafán, pone en evidencia la pasividad del Gobierno de Azcón, que no hace nada por desarrollar la Vía Verde de Ojos Negros, que es de su competencia".

Ha aludido a "la falta de apoyo y pérdida de ayudas por parte de la Comunidad de Teruel a la Vía Verde de Val de Alfambra, que se encuentra actualmente parada y que sería un proyecto importantísimo para unir la vía de Ojos Negros con la de Val de Zafán".