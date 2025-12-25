Pueyo (CHA) logra incorporar los servicios esenciales rurales en la Ley de Economía Social

El diputado de CHA en el Congreso, Jorge Pueyo. - CHA

ZARAGOZA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Plurinacional Sumar, a instancia del diputado de CHA y portavoz adjunto, Jorge Pueyo, ha incluido en el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social una disposición para reconocer la función social de la hostelería, la restauración y otros servicios esenciales en el ámbito de las zonas en riesgo de despoblación.

Mediante una transacción acordada entre el Grupo Plurinacional Sumar y ERC, la portavoz de Sumar Verónica Barbero ha conseguido que la ponencia del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social incorporase, en el punto Once, una nueva disposición adicional.

El texto es el siguiente: "Disposición adicional duodécima. Zonas rurales en riesgo de despoblación. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, realizará un estudio sobre las condiciones de viabilidad económica y jurídica para la adopción de propuestas normativas de los establecimientos de servicios que resultan esenciales en zonas rurales en riesgo de despoblación, tales como hostelería con servicio de restauración cotidiano, comercio de alimentación y productos de primera necesidad, farmacia rural, estanco con servicios administrativos asociados (loterías, recargas, pagos), servicios administrativos básicos (gestorías, punto de atención ciudadana), reparación y mantenimiento (ferretería, fontanería) o servicios postales y de mensajería".

Con este acuerdo, CHA y el Grupo Plurinacional Sumar recogen la propuesta de COMPETUR de impulsar la Función Social de la Hostelería, la Restauración y los Alojamientos Turísticos en el ámbito de las zonas en riesgo de despoblación.

En concreto, COMPETUR solicitaba la elaboración de un Plan de Acción para el impulso de esta función social de estos establecimientos en zonas de despoblación, que incorporara modificaciones normativas específicas en leyes y reglamentos vigentes, con el fin de proporcionar un marco jurídico más sólido y directo para alcanzar los objetivos planteados. El acuerdo parlamentario supone dar el primer paso en esa dirección.

COMPETUR es una alianza por la competitividad turística, que nació en plena situación de emergencia provocada por el Covid, fruto de la unión entre Hostelería de España, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Cerveceros de España, y que defiende el vínculo indisociable que representan para la actividad turística la restauración, los alojamientos y la cultura de la cerveza como uno de los principales nexos gastronómicos de nuestra oferta turística.