Pueyo (CHA) pide cuentas al Gobierno sobre todas las carreteras sin terminar en Aragón

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, enel Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha registrado 22 preguntas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para conocer en qué situación se encuentra cada tramo de las autovías y carreteras pendientes en Aragón y qué previsiones hay sobre su licitación y ejecución.

"Acabamos de superar la mitad de la legislatura, acaba de completarse la A-22 y parece oportuno actualizar la información que tenemos acerca de las infraestructuras de comunicación que Aragón lleva esperando y reclamando desde hace décadas. Espero que este toque de atención sirva para que el Gobierno no se duerma en los laureles y para que no olvide estas obras en los próximos Presupuestos Generales del Estado", ha declarado Pueyo.

En concreto, el parlamentario aragonesista ha preguntado por los diversos tramos pendientes de la A-21 --Fago-Puente la Reina de Jaca y Jaca Oeste-Jaca Norte-- y de la A-23 --Lanave-Sabiñánigo Sur, Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste y Jaca Este-Jaca Norte--.

Asimismo, ha incluido en sus iniciativas los tramos pendientes de la N-260 --Balupor-Fiscal y Castejón de Sos-Pont de Suert--, la HU-20, la variante sur de Huesca o todos los de la A-68 --variante de Mallén y todos los comprendidos entre El Burgo de Ebro y Ventas de Valdealgorfa.

Completan la lista las variantes de las localidades turolenses de Calanda, Mata de los Olmos y Utrillas, el tramo Villastar-Teruel de la N.330 y la A-25 entre Alcolea del Pinar y Monreal del Campo.

También ha preguntado si el Gobierno tiene previsto abordar, por un lado, la duplicación de la N-211 en los tramos entre Caminreal, Montalbán, Alcañiz, Caspe y Fraga para conectar la A-23 con la futura A-68 y, por otro lado, la creación de vía rápida en la N-420 entre Teruel y Montalbán para completar así la vertebración de las comarcas orientales de la provincia de Teruel, como se viene reclamando desde el territorio.

Finalmente, el diputado de CHA, a raíz de las recientes afirmaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha preguntado específicamente cuántos de los 1.830 millones de euros invertidos en carreteras desde junio de 2018 se han destinado a la provincia de Teruel.