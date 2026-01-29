Pueyo (CHA) reivindica el Cercanías Zaragoza-Huesca: "Aragón necesita un servicio ferroviario digno"

Candidatos de CHA y militantes, en la estación de Huesca. - CHA

HUESCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha reivindicado el Cercanías Zaragoza-Huesca porque la comunidad autónoma "necesita un servicio ferroviario digno y adaptado a las necesidades reales del territorio".

"La línea Zaragoza-Huesca es solo el primer paso en la creación de una red de Cercanías realista y eficiente para mejorar la movilidad, vertebrar el territorio y aprovechar mejor las infraestructuras ferroviarias que ya tenemos", ha defendido Jorge Pueyo.

Ha explicado que la red se organizaría en torno a dos grandes nodos, Zaragoza y Huesca. "Desde Zaragoza, los trenes conectarían con Gallur y Caspe siguiendo el eje del Ebro (este-oeste), con Cariñena hacia el sur, y con Calatayud y Huesca. Desde Huesca, la red uniría la capital del Alto Aragón con Zaragoza y con Binéfar, creando además un eje prepirenaico que conecte Binéfar, Monzón, Sariñena y Huesca".

En este sentido, ha criticado la demora del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la entrega de los estudios sobre el cercanías que, "según él, decían que no permitían la construcción de esta línea porque no era viable. Dudamos hasta de la existencia de esos estudios".

"Por mucho que se empeñen Óscar Puente y Pilar Alegría, Aragón necesita un Cercanías en condiciones y mejorar las líneas de media distancia de Caspe, Teruel y Binéfar", ha asegurado el candidato de CHA a la Presidencia de Aragón.

90.000 VIAJEROS POTENCIALES AL DÍA

Jorge Pueyo ha garantizado que desde CHA se seguirá reclamando la línea Zaragoza-Huesca, "un recorrido más que viable y que cuenta con 90.000 viajeros potenciales al día".

"No vamos a reblar hasta que Aragón tenga un servicio de Cercanías digno de tal nombre, como el resto de las comunidades autónomas", ha señalado Jorge Pueyo.

Por su parte, la cabeza de lista de CHA a las Cortes de Aragón por la provincia de Huesca, Verónica Villagrasa, ha destacado la importancia de impulsar una Ley Aragonesa de Movilidad Sostenible que priorice el transporte colectivo.

Además, Villagrasa se ha comprometido a "reclamar mejoras reales en los servicios ferroviarios del Altoaragón y la reforma y conversión de la estación de Huesca en Estación Intermodal con inversiones reales y adecuadamente planificadas, junto a la reapertura del Canfranc".