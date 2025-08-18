Pueyo (CHA)propone medidas para proteger los derechos de los profesionales de la cultura ante la irrupción de la IAG

ZARAGOZA/MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los diputados Jorge Pueyo (CHA) y Tesh Sidi (Más Madrid), portavoces respectivamente de Cultura y de Transformación Digital del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso de los Diputados, han registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno de España que promueva medidas legislativas y administrativas, ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), para garantizar los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en general y de los profesionales del sector artístico y cultural en particular.

También reclaman promover principios éticos y el respeto a la libertad de expresión y de creación y del trabajo digno de los profesionales de la cultura, salvaguardando la protección, el cumplimiento y el respeto de los derechos de autor y de propiedad intelectual.

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Jorge Pueyo, ha declarado que la IA es una herramienta tecnológica que va a revolucionar todos los campos de la actividad humana, pero ha puntualizado que "aunque tendrá, sin duda, beneficios en determinadas áreas, también supone peligros para las personas, sus derechos y sus modos de vida tal y como se conocen hoy".

Pueyo ha recordado que el propio Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial reconoce "riesgos" para los derechos fundamentales y nombra expresamente, entre otros, el derecho a la dignidad humana, la libertad de expresión y de información, los derechos de los trabajadores y los derechos de propiedad intelectual. "Todos ellos son derechos que atañen directamente a los profesionales y trabajadores del sector artístico y cultural que se encuentran profundamente preocupados".

Por eso, ha justificado la presentación de la iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que desde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar se ha recogido la iniciativa lanzada por la Coalición IA Respeta Cultura, formada por la Alianza Audiovisual, ACE Traductores, Asociación de Directores de Escena de España, Federación de Asociaciones de Ilustradores de España, Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza y la Unión de Correctores. A esta iniciativa se han adherido más de setenta entidades representativas de los profesionales de la cultura.

En el manifiesto 'Por el respeto de los derechos fundamentales de los profesionales de la Cultura ante la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa' promovido por esta coalición en entidades se pide a los responsables políticos que "promuevan las medidas" legislativas y administrativas necesarias para minimizar los riesgos que supone el desarrollo de la IAG y para proteger los derechos fundamentales de toda la ciudadanía en general y de los y las profesionales del sector artístico y cultural en particular.

PROPUESTAS

En concreto, la proposición del Grupo Plurinacional Sumar propone que la normativa incluya varios preceptos como la autorización previa, exigiendo el cumplimiento de la legislación española y europea que lo reconoce; remuneración por el uso legal de obras; y retirada del mercado de los modelos, sistemas y aplicaciones de IA entrenados mediante el uso ilegal de obras, así como de los productos derivados de ellos, e indemnización por el uso ilegal de obras artísticas y literarias realizado desde la aparición de los modelos de IA.

Otras medidas son el impulso a la modificación del Reglamento (UE) 2024/1689 para la eliminación de la referencia expresa a la excepción de minería de textos y datos recogida en la Directiva (UE) 2019/790, que no es aplicable en el entrenamiento de la IA; y el no reconocimiento de los productos generados por la inteligencia artificial como obras de creación intelectual, por lo que no pueden estar protegidos por la normativa de derechos de autor y de propiedad intelectual.

Asimismo, piden la identificación mediante un etiquetado claro de los productos generados por la inteligencia artificial como tales, por lo que no podrán presentarse a concursos ni premios artísticos de carácter público ni ser utilizados para competir en licitaciones públicas con profesionales de la cultura.

Otra medida es la exigencia a las empresas de inteligencia artificial de transparencia, trazabilidad e información accesible y reconocimiento del derecho de los autores, artistas y titulares de derechos de autor a conocer si sus obras han sido utilizadas en el entrenamiento o en cualquiera de las fases de desarrollo, puesta en marcha y explotación de los modelos de IA.

También figura la exigencia de transparencia e inteligibilidad de los términos contractuales en servicios digitales, evitando cláusulas de cesión de derechos para fines de IA que no sean informadas de forma clara, específica y separada, incluidas aquellas cláusulas que impliquen el consentimiento tácito.

Finalmente, se pide la ampliación de las competencias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual u organismo que le suceda en las mismas y designación como autoridad de vigilancia del mercado para el ejercicio de la potestad sancionadora en el caso de infracciones de la normativa de propiedad intelectual por los proveedores de sistemas y modelos de IA tanto en la fase de entrenamiento y ajuste como en la de explotación comercial.