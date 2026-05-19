Quinto convierte sus calles en un museo al aire libre con la cuarta edición de 'Retrospectiva'

Se trata de una propuesta cultural que continúa consolidándose como una cita singular dentro del panorama artístico aragonés y que culminará este sábado con una visita guiada y vermut musical - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Quinto vuelve a llenar sus calles de publicidad vintage, memoria gráfica y arte urbano con la celebración de la IV edición de 'Retrospectiva. Permitido pintar carteles', una propuesta cultural que se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares del panorama artístico aragonés y que este año sumará tres nuevos murales hasta alcanzar un total de quince intervenciones repartidas por el municipio.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Quinto con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, nació en 2023 con el objetivo de recuperar ejemplos de publicidad histórica y rotulación vintage para devolverlos al espacio público y transformar el casco urbano en una gran galería al aire libre.

La presentación de esta nueva edición ha tenido lugar este martes en la DPZ, donde la diputada delegada de Turismo, Cristina Palacín, ha destacado que el proyecto ha conseguido crear "un auténtico archivo emocional colectivo" a través de murales que conectan la memoria de los vecinos con el patrimonio gráfico del siglo XX.

"Con estas quince obras ya podemos hablar de un proyecto con consistencia y vocación de futuro", ha señalado Palacín, que ha defendido además el potencial turístico de la iniciativa como complemento perfecto a otros atractivos de la localidad, como el Museo de las Momias.

La diputada ha subrayado el valor artístico y urbano de la propuesta. "Convierten murales históricos y anuncios antiguos en murales contemporáneos, mezclando patrimonio gráfico y rotulación vintage", ha explicado. Además, ha puesto el foco en el impacto sobre el espacio público, ya que muchas de las intervenciones se realizan sobre fachadas degradadas cedidas temporalmente por vecinos del municipio.

REGENERACIÓN URBANA Y MEMORIA COLECTIVA

Para Cristina Palacín, 'Retrospectiva' no solo embellece las calles, sino que también actúa como herramienta de regeneración urbana y cohesión social. "Establece vínculos con la memoria de nuestros mayores, que muchas veces no participan del arte contemporáneo", ha afirmado.

La diputada ha comparado incluso la iniciativa con propuestas similares desarrolladas en ciudades europeas como Londres, Berlín o Nueva York y ha asegurado que Quinto está construyendo "un museo al aire libre" que refuerza la identidad comunitaria y genera una nueva oferta de turismo cultural en el municipio.

En la misma línea se ha expresado la concejala de Ciudadanía del Ayuntamiento de Quinto, Maite Galán, quien ha recordado que el proyecto nació hace cuatro años con dos objetivos claros: renovar el casco histórico mediante la recuperación de fachadas y generar propuestas culturales permanentes.

"Hoy pasear por Quinto es más agradable y acogedor", ha dicho Galán, que ha destacado cómo las intervenciones han mejorado tanto la vida cotidiana de los vecinos como la percepción que se llevan los visitantes que llegan atraídos por el Museo de las Momias, las trincheras, el Camino de Santiago del Ebro o el área de autocaravanas.

La edil ha apuntado que el municipio recibe ya cerca de 10.000 visitantes anuales vinculados a las diferentes iniciativas turísticas impulsadas en los últimos años, y ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja ya en dar continuidad a 'Retrospectiva' más allá de este primer ciclo de cuatro ediciones.

TRES NUEVOS MURALES PARA LA EDICIÓN DE 2026

La coordinadora del proyecto, Paula Blesa, ha sido la encargada de desgranar las novedades de esta edición, que incorporará tres nuevas intervenciones inspiradas en antiguas campañas publicitarias y elementos de memoria gráfica popular.

"Quinto vuelve a llenarse de publicidad antigua y memoria visual", ha resumido Blesa, quien ha remarcado que el proyecto ya cuenta con el respaldo de empresas y artistas nacionales que aceptan participar "casi de inmediato" cuando reciben la propuesta.

El primero de los nuevos murales estará dedicado a Conservas Ortiz, reproduciendo un anuncio de los años 30 protagonizado por una mujer con indumentaria marinera sosteniendo productos del mar. La obra, que homenajea el papel de la mujer en la industria conservera del norte de España, será realizada por el rotulista madrileño Diego Apesteguía, Premio Nacional de Artesanía al Emprendimiento en 2017.

La segunda intervención recuperará un cartel clásico de Iberia de los años 50, donde figuras vestidas con trajes regionales españoles acompañan a un avión de hélices que simboliza la modernidad de la aviación de la época. La encargada de reproducirlo será la ilustradora zaragozana Arantxa Recio, conocida artísticamente como Arsa, con trabajos realizados en España, México, Argentina, Italia o Escocia.

El tercer mural estará inspirado en un antiguo calendario de bolsillo de la desaparecida empresa zaragozana Luzasa, instalada en el barrio de La Jota hasta finales de los años 80. La obra servirá como homenaje tanto a la compañía como a los ganaderos y lecherías de la zona que suministraban materia prima a la fábrica.

PROGRAMACIÓN Y DIMENSIÓN DOCUMENTAL

Además de las intervenciones artísticas, esta edición incorpora una importante dimensión documental y emocional. Junto a los murales se instalarán códigos QR que permitirán acceder a fotografías antiguas y archivos históricos relacionados con las temáticas de cada obra.

"A través de esas imágenes en blanco y negro se establece un diálogo entre el pasado y el presente", ha insistido Paula Blesa, que ha definido la propuesta como un "match histórico digital" entre memoria colectiva y arte urbano contemporáneo.

El programa culminará el sábado 23 de mayo con una visita guiada para contemplar el resultado final de las obras y un vermut musical ambientado con sonidos de los años 60.

Durante estos cuatro años, por Quinto han pasado artistas como Hugo Casanova, Isabel Garmón, Jesana Motilva, Helena Pérez, Edu Bhurton, Miguel Maestro, Diego Vicente, Sara Marcos o Laura Alloza, consolidando una propuesta que reivindica el arte urbano, la memoria visual y la cultura popular como herramientas de transformación del espacio público.

"Retrospectiva vuelve a demostrar que la cultura puede transformar las calles, generar identidad y convertir un municipio en un referente turístico y artístico", ha concluido Blesa.