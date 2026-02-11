Quirónsalud Zaragoza acerca las profesiones científicas y sanitarias a alumnas del programa STEM Talent Girl

Hospital Quirónsalud acerca las profesiones científicas y sanitarias a alumnas del programa STEM Talent Girl. - QUIRÓNSALUD

ZARAGOZA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 alumnas de 3° y 4° de ESO del programa STEM Talent Girl han visitado el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, en el marco de la jornada celebrada este miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Esta cita, que tiene lugar este 11 de febrero, les ha permitido conocer el ámbito de la salud desde un enfoque integral, visitar áreas como radiodiagnóstico y laboratorio y descubrir el trabajo del equipo sanitario, científico y tecnológico que las dirige.

El programa STEM Talent Girls, de Fundación ASTI, cuenta con la colaboración de la Universidad San Jorge y tiene como objetivo fomentar vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes. En este sentido, la Visita STEM 360° ha supuesto para las alumnas una experiencia inmersiva en un entorno hospitalario real.

"Esta jornada supone un paso más en nuestro compromiso con la docencia y la educación sanitaria en Aragón como hospital universitario, al impulsar la vocación de las futuras profesionales de la salud. Desde este punto de vista, la iniciativa trata de despertar el interés de las escolares por disciplinas relacionadas con la salud, la ingeniería biomédica, la tecnología sanitaria, la logística hospitalaria o la innovación en gestión, de tal forma que han podido conocer de primera mano cómo es el día a día en un hospital", ha detallado la directora médica del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Victoria Rull.

Entre las actividades que se han llevado a cabo, las alumnas han asistido a una mesa redonda en la que han participado profesionales del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza como la jefa del Servicio de Radiodiagnóstico, Helena Esteban; la jefa del Servicio de Laboratorio, Paula Sienes; la directora de calidad, Jenifer García, y la enfermera del bloque quirúrgico Laura Piquera. La charla ha estado moderada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, Laura Zaurín.

Esta iniciativa ha permitido a las asistentes conocer a profesionales que lideran o trabajan en áreas clave dentro del sistema hospitalario.

En esta línea, durante el coloquio, las conferenciantes han explicado cómo surgió su vocación y desarrollaron sus estudios, así como la evolución en su trayectoria académica y carrera profesional.

Asimismo, el equipo del centro ha dado a conocer cómo es su trabajo desde un punto de vista práctico y las alumnas han descubierto la diversidad de perfiles que hacen posible el funcionamiento de un hospital.