Quirónsalud Zaragoza destaca la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata para mejorar el diagnóstico

El urólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Joaquín Navarro - QUIRÓNSALUD ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora este jueves, 11 de junio, ha advertido de la importancia de la detección precoz para lograr un mejor diagnóstico y aumentar la supervivencia de los pacientes.

En la actualidad, el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en hombres en España, por delante del de pulmón y del colorrectal. En Aragón, representa el segundo cáncer más frecuente, ya que supone el 21 por ciento de los tumores diagnosticados en la comunidad, con una incidencia que aumenta de forma significativa a partir de los 60 años.

"La supervivencia a los cinco años en fases iniciales se acerca al cien por cien. En cambio, en fases avanzadas cae al 30 o 40 por ciento", ha señalado el urólogo del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza, Joaquín Navarro.

El diagnóstico del cáncer de próstata en fases tempranas suele detectarse en pacientes asintomáticos debido a la elevación del PSA --antígeno prostático específico-- en una analítica de sangre, de ahí la importancia de realizar revisiones.

En etapas avanzadas, especialmente en pacientes metastásicos, los síntomas suelen ser dolores óseos por la probabilidad de metástasis en los huesos, problemas secundarios a los ganglios afectados, obstrucciones a nivel de la vía urinaria y deterioro del estado general.

En este sentido, el especialista ha explicado que "gracias a la concienciación en la población y a la realización de las revisiones rutinarias, los pacientes con un tumor prostático presentan un mejor pronóstico, ya que la mayoría de los diagnósticos se realizan en fases precoces, cuando es posible ofrecer tratamientos con una elevada tasa de curación".

DIAGNÓSTICO PRECISO Y TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS

Ese es el caso del paciente de Quirónsalud Zaragoza, Javier Alcázar, que sufrió un cáncer de próstata a los 46 años: "No tenía ningún síntoma, me encontraba perfectamente, pero soy diabético y mi endocrino decidió realizarme una prueba PSA. Al obtener un resultado elevado, acudí al especialista y, tras diversas pruebas, me dieron el diagnóstico", ha explicado.

El proceso comienza habitualmente con una determinación del PSA. Tras esta prueba, es necesario realizar una resonancia magnética. Si los resultados indican la existencia de una zona sospechosa, se plantea la realización de una biopsia.

La biopsia por resofusión permite extraer de forma selectiva muestras de las áreas anómalas detectadas previamente en la resonancia magnética, aumentando la precisión diagnóstica y reduciendo los falsos negativos. "Este método mínimamente invasivo posibilita detectar la zona sospechosa para tomar la muestra y analizarla", ha argumentado el doctor Navarro.

"El momento de recibir la noticia fue especialmente duro. Cuando me enteré sentí un miedo atroz. Al entrar en la consulta del doctor Navarro, ya supe que tenía cáncer. Pensé que me moría. Esa palabra da mucho miedo", ha relatado el paciente. Sin embargo, la rapidez en el proceso asistencial fue fundamental para afrontar la enfermedad. "Lo que más me tranquilizó fue la inmediatez entre el diagnóstico y la operación. Un 18 de mayo recibí la noticia, en julio me operaron y a finales de septiembre ya estaba de vuelta en el trabajo", ha comentado.

Una vez obtenido el resultado de la biopsia, se plantea el tratamiento más adecuado para cada paciente. Cuando la opción terapéutica es quirúrgica, la intervención suele realizarse aproximadamente un mes después de la biopsia para permitir que disminuya la inflamación prostática.

"En este caso, se llevó a cabo una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva, una técnica que ofrece una elevada precisión, reduce la tasa de complicaciones y favorece una recuperación postoperatoria generalmente cómoda para los pacientes", ha indicado el doctor.

Para Alcázar, la experiencia ha supuesto un profundo cambio personal. "Sufrir un cáncer te cambia la vida, tu escala de valores* Aunque es una enfermedad muy dura y con gran incertidumbre, tras esta experiencia me he vuelto a reencontrar conmigo mismo, a valorar la vida y, sobre todo, a vivirla, que a veces se nos olvida".

En la actualidad, además, ha fundado 'TheMoveMen', asociación que pretende visibilizar, prevenir e investigar el cáncer de próstata, acompañando a otros pacientes que atraviesan situaciones similares.

"Tratamos de compartir experiencias y visibilizar algunos problemas que puede conllevar esta enfermedad, como la disfunción eréctil o la incontinencia", concluye.

UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

El tratamiento integral de este tipo de cáncer implica la participación de diversos profesionales sanitarios, personalizando e individualizando el seguimiento para mejorar la tasa de curación y reducir complicaciones. "El objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar del paciente", ha detallado el especialista.

Para ello, el hospital cuenta con un comité de tumores integrado por cirujanos, patólogos, radiólogos, oncólogos, radioterapeutas, especialistas en dolor y cuidados paliativos.

Este equipo multidisciplinar se reúne periódicamente para analizar las distintas opciones diagnósticas y terapéuticas de cada caso, valorando sus ventajas e inconvenientes y adoptando decisiones consensuadas basadas en la evidencia científica y en la experiencia clínica de cada profesional.