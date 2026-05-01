Rafael Guía (PSOE) achaca al "desgobierno" de Azcón las malas cifras de empleo en la provincia de Teruel

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, en la movilización sindical del 1 de Mayo en Andorra. - PSOE.

ANDORRA (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE Teruel, Rafael Guía, ha achacado al "desgobierno" de Jorge Azcón las malas cifras de empleo y de afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Teruel, que contrastan con un contexto de crecimiento en el resto de España.

Desde la concentración del primero de mayo, Día de los trabajadores, en Andorra, Guía ha destacado que mientras en España "se baten récords de afiliaciones y de empleo" la provincia de Teruel ha perdido 700 ocupados en el primer trimestre del año y ha sumado 800 desempleados.

"Si que es verdad que en Zaragoza se mantienen las cifras de empleo que hay a nivel nacional pero aquí en Teruel vamos a la baja. De hecho estamos por debajo de la afiliación en la Seguridad Social del 2023, que es cuando llegó al Gobierno de Aragón Jorge Azcón y el Partido Popular", ha dicho el secretario general de los socialistas turolenses indicando que estas cifras "demuestran" que el presidente del Gobierno de Aragón "no tiene una política para Teruel y que solo emplea a la provincia como arma arrojadiza contra el Gobierno central".

Además, Guía ha hecho hincapié en que en lo que llevamos de años ya se han producido 10 accidentes laborales con resultado de muerte. "Y esto quiere decir que no se está haciendo bien la prevención de riesgos laborales en el trabajo y esto es otra responsabilidad que recae en el Gobierno de Jorge Azcón", ha destacado.

SUBIR LOS SALARIOS

El también alcalde de Andorra y diputado autonómico ha animado a defender los derechos de los trabajadores, reivindicando las subidas del salario mínimo o del ingreso mínimo vital por parte de Gobierno presidido por Pedro Sánchez. "Se va avanzando, pero siempre hemos de ir a más, porque cuesta conquistar los derechos y muy poco perderlos. Y con esta ola involucionista que viene, por ejemplo en Aragón con pactos PP-Vox, no nos podemos esperar nada bueno".

En este sentido, ha hecho referencia al ERTE que va a presentar la empresa Faveker de Gres Aragón en Alcorisa por las consecuencias de la guerra en Irán. "Parece una cosa que no nos afecta y nos afecta muchísimo. Una guerra a la que nos ha llevado Trump y Netanyahu con el apoyo aquí en España de Feijóo y Abascal, del PP y Vox, que no miden las consecuencias de este conflicto en la economía mundial".

Por último, Rafael Guía ha vuelto a recalcar desde Andorra, "el epicentro de la transición justa", la posición del PSOE Teruel respecto al desarrollo del Nudo Mudéjar.

"Pedimos al Miteco que sea garante de la reindustrialización porque se comprometió a ello, a Endesa que desarrolle el mayor número de megavatios posible que le permite la declaración de impacto ambiental en base al plan de acompañamiento que presentó, porque tiene un compromiso histórico con el territorio tras más de 70 años explotando los recursos endógenos, y al Gobierno de Aragón que no se puede poner de perfil porque este es territorio de Aragón e igual que llevan inversiones al área metropolitana de Zaragoza, que parece que todo es para allí, pueden traer también inversiones aquí".