Rafael Guía (PSOE) vota en Andorra (Teruel) y señala que hoy se vota "por Aragón y la calidad de los servicios"

El alcalde de Andorra y cabeza de lista del PSOE por Teruel en las elecciones del 8F, Rafael Guía, vota en su colegio electoral. - PSOE.

ANDORRA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Andorra, secretario general del PSOE Teruel y cabeza de lista a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel en estas elecciones autonómicas ha votado en una de las mesas del Colegio Público 'Juan Ramón Alegre' de la localidad minera junto a su madre, Teresa Marqués, a la que en distintos momentos de la campaña ha definido como su "referente vital", destacando que hoy se vota "por Aragón, por la calidad de los servicios públicos como la sanidad o la educación".

Guía ha agradecido a los interventores y apoderados que están este domingo en los colegios electorales de toda la provincia, así como a los trabajadores del partido, "por el enorme trabajo que van a realizar en toda la provincia y en todo Aragón".

El candidato ha destacado seguidamente que en estas elecciones "se vota a nivel autonómico, se vota para resolver los problemas de Aragón" y ha pedido que los ciudadanos "lo tengan claro".

"Es una de las administraciones más cercanas que tenemos y de la que dependen los servicios que necesitamos día a día, como la sanidad, la educación, los servicios sociales o el transporte", ha dicho, pidiendo "separar" lo que es "una votación a nivel autonómico" de lo que significa "una votación a nivel nacional, como quieren que votemos otros".

"Yo lo que quiero es motivar a la gente, pedirles que participen masivamente porque cuanta más gente participa, más legitimidad tiene el resultado", ha realzado, recalcando que este domingo deciden "su futuro y el futuro de Aragón".

