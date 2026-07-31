Ranera critica el "oscurantismo" de Chueca con el Spa de Ranillas: "Algo esconden y a alguien protegen"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - PSOE

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, ha realizado su balance particular de la gestión del Gobierno de Natalia Chueca, marcada a su juicio por un nuevo "tasazo" en un curso marcado por "las chapuzas, el oscurantismo y la incapacidad para resolver los problemas reales de la ciudadanía", pese a gestionar, ha remarcado, "el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza". Entre sus críticas, la líder de la oposición ha advertido de la gravedad del caso del spa de Ranillas por las "consecuencias económicas muy importantes" que puede tener para la ciudad y porque puede conllevar la inhabilitación de los consejeros del anterior gobierno.

"Queremos conocer los expedientes y no nos han dado ninguna información. ¿Por qué no nos han dado información? Ellos sabrán. Nosotros lo que entendemos es que algo están escondiendo y que evidentemente a alguien están protegiendo en todo esto. Si no, no tiene ningún sentido que no nos den los expedientes", ha planteado Ranera.

"Nos preocupa enormemente que la jueza haya citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo y que este procedimiento pueda tener importantes consecuencias económicas para la ciudad. Ya existe una primera condena de 164.000 euros por cuatro trabajadores del total de 36".

Ranera ha criticado también que la alcaldesa haya aprovechado la última reunión del consejo de gobierno antes del mes de agosto para aprobar una nueva subida de las tasas del agua y basuras, acumulando ya un incremento del 30% durante la legislatura.

Así se desprende del aumento realizada entre 2023 y 2025 según denunció la Unión de Consumidores de Aragón, con un 27%, y el nuevo del 3*2% aprobado este jueves. "Estamos ante el tercer año consecutivo de subida de tasas, un 30% en esta legislatura. Una subida de agua y de basuras que afecta a todas las familias, dependiendo del consumo, pero sin embargo los impuestos se congelan, casualmente a los de siempre", ha reprochado Ranera.

Y ha recordado que el Ayuntamiento sigue sin reclamar al Tiro de Pichón 12 millones de euros que adeuda. Ranera también ha mostrado su preocupación ante la situación que vive la unidad de protección de las víctimas de violencia machista VioGén. Zaragoza sigue siendo la única gran ciudad española que todavía no dispone plenamente de este servicio por la demagogia y los anuncios vacíos de Chueca.

"Es una auténtica vergüenza que a 31 de julio la unidad VioGén siga sin estar funcionando. Natalia Chueca debe sentarse inmediatamente con los sindicatos porque con la protección de las mujeres no se puede regatear. La violencia machista existe y las administraciones tienen la obligación de proteger a las víctimas", ha afirmado.

UNA CIUDAD "EN LA CADA VES ES MÁS DIFÍCIL VIVIR"

Asimismo, ha lamentado la ausencia de la alcaldesa en el minuto de silencio convocado hoy por la Delegación del Gobierno para condenar los últimos asesinatos machistas en España. La portavoz socialista ha repasado otros asuntos de actualidad y ha recordado que en el pasado debate del Estado de la Ciudad se aprobó la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en la climatización de los centros educativos.

"Los colegios siguen siendo los únicos equipamientos públicos de la ciudad que no están climatizados. Chueca votó en contra de la climatización y Azcón ha rechazado ayudas del Gobierno de España destinadas precisamente a mejorar estas instalaciones. Es una irresponsabilidad que afecta directamente a la salud y al bienestar de nuestros niños y niñas", ha señalado.

Además, Ranera ha vuelto a cargar contra la gestión de la denominada Ciudad del Cine, un proyecto que, según ha recordado, nació de espaldas a los vecinos de Las Fuentes y Montemolín. "Se ignoró el plan director del barrio, solo se presentó una empresa fuera de plazo y la adjudicación se tuvo que realizar mediante un "dedazo". Después de invertir 20 millones de euros seguimos sin saber cuál será el futuro real de este proyecto", ha criticado.

La portavoz socialista ha asegurado que Zaragoza afronta el final del mandato con una ciudad "cada vez más difícil para vivir, excepto que seas del círculo de amigos de Chueca y Azcón". Ha denunciado los desvíos de 19 líneas de autobús, la falta de planificación de las obras, la ausencia de medidas frente al cambio climático y la pérdida de arbolado urbano.

"Todo responde a una única obsesión: llegar a las elecciones inaugurando obras para hacerse la foto. Mientras tanto, los vecinos esperan en las paradas del autobús, sufren una ciudad completamente levantada que no se adapta al cambio climático con continuas olas de calor y donde sus problemas cotidianos siguen sin resolverse", ha lamentado.