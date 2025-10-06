Ranera exige a Chueca "disculpas públicas" a la directora Paula Ortiz tras tildar de "poco elegante" su pregón

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, "disculpas públicas" a la directora de cine zaragozana Paula Ortiz tras calificar de "poco elegante" su discurso como pregonera en las fiestas del Pilar.

Paula Ortiz en su pregón dijo: "Somos foro, somos asamblea, hogar, a pesar de la dureza del viento, el polvo, la niebla y el sol, y a pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, casas de juventud y médicos en los hospitales; a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza".

En el caso de que Chueca no pida disculpas, a la mayor brevedad posible, por sus "lamentables" palabras contra una de las artífices el pregón coral de este año, el PSOE pedirá su reprobación en el próximo Pleno del mes de octubre.

Ranera ha calificado como "muy graves" las declaraciones vertidas por la alcaldesa, considerándolas un "ataque al sector cultural", y ha opinado que la que tiene que ser elegante es la propia Natalia Chueca, que "es la que representa a toda la ciudad, la que representa la pluralidad y la diversidad de Zaragoza. Chueca no nos va a dar clases de elegancia a los zaragozanos".

En este sentido se ha preguntado "si es elegante Natalia Chueca cuando decide cerrar las Casas de Juventud sin consultar a los jóvenes. O si acaso es elegante Natalia Chueca cuando elimina los Puntos Violeta en la ciudad de Zaragoza en Fiestas del Pilar dándose la mano con la ultraderecha y negando la violencia machista".

"O quizás --ha preguntado-- es elegante Natalia Chueca cuando cambia el protocolo de los Hijos Predilectos y Medalla de Oro, el acto institucional más importante de fiestas del Pilar, para no hacerse la foto con Casa Palestina. Es más, no les aplaude en el acto y, además, le permite a Vox que estuviera ausente en dicho acto".

DECISIÓN ACERTADA

Para la portavoz socialista, Paula Ortiz "fue una pregonera de lujo", como lo fueron el resto de los pregoneros el pasado sábado, "una pregonera de los 700.000 zaragozanos" que, además, ha recordado, eligió la propia alcaldesa de la ciudad para dar inicio a las fiestas del Pilar.

"Por cierto, una de las pocas decisiones que creo que han sido importantes y acertadas en las fiestas del Pilar" por parte de la alcaldesa de Zaragoza, ha opinado la portavoz del PSOE.

Por todo ello, Lola Ranera ha exigido una "disculpa pública" al sector de la cultura, "que son unos auténticos profesionales", y ha insistido en que su designación como pregoneros --Paula Ortiz junto a Javier Macipe y Pilar Palomero-- "fue acertada".

"Defendieron la libertad de expresión, la paz, la igualdad, la convivencia, el sector público que defienden la educación, que defienden la sanidad, como escuchábamos a miles de zaragozanos gritar y corear con ellos y agradecerles sus palabras. Y demostraron, sobre todo, en ese acto, su amor por la ciudad y su amor por los zaragozanos", ha concluido.