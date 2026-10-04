Ranera (PSOE) critica a Chueca y Azcón que "prioricen la vivienda como un negocio y no como un derecho"

Archivo - La portavozdel del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, y al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que "dejen de arrodillarse ante los poderosos y los especuladores" y no miren hacia otro lado ante el problema de la vivienda, además ha criticado que la derecha "priorice la vivienda como un negocio y no como un derecho".

En este sentido, ha pedido explicaciones sobre el "modelo residencial" que defiende el PP, mientras, cada vez, más zaragozanos encuentran dificultades para acceder a una vivienda, tanto en compra como en alquiler.

Ranera ha alertado de que, frente a un problema que se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, el Gobierno de Zaragoza "sigue sin ofrecer respuestas suficientes".

"Ya no es solo no llegar a fin de mes: hay familias que tienen que elegir entre comer o pagar la vivienda, y hay jóvenes que ni siquiera pueden empezar el mes", ha lamentado.

Ha recordado que este sábado las calles de Zaragoza, a iniciativa del Sindicato de Inquilinas, "dijeron alto y claro que la vivienda es un derecho, no un privilegio. No un bien para especular. Y que hoy más que nunca hay que estar con la gente, no con los fondos buitre".

"Mientras Chueca y Azcón siguen priorizando la vivienda como un negocio, nosotros defendemos la vivienda como un derecho. Pero Chueca mira hacia otro lado y no se preocupa por quienes buscan una casa, solo se preocupa por quienes hacen negocio con ella", ha apuntado.

ZONAS TENSIONADAS

Esta misma semana, Ranera ha vuelto a reclamar Natalia Chueca que pida al Gobierno de Aragón la declaración de zonas tensionadas en Zaragoza. "Chueca no puede seguir escondiéndose detrás de Azcón mientras los precios de la vivienda dificultan que los jóvenes puedan emanciparse y que muchas familias puedan pagar un alquiler", ha criticado.

Ante la "falta de respuestas" del Gobierno municipal, el grupo municipal socialista ha registrado una batería de preguntas escritas para conocer la situación real del parque residencial de Zaragoza y exigir explicaciones sobre las actuaciones previstas por el Ayuntamiento.

PETICIONES

En primer lugar, los socialistas quieren saber cuántas viviendas están actualmente en manos de fondos de inversión, grandes tenedores o sociedades vinculadas a estas entidades. El PSOE considera "imprescindible" conocer el peso de estos propietarios en el mercado residencial de Zaragoza y qué medidas contempla el Gobierno del PP para garantizar el acceso a la vivienda.

En segundo lugar, han solicitado información sobre las viviendas de uso turístico que existen en la ciudad, cuántas cuentan con la correspondiente autorización y cuántas operan de manera irregular o incumpliendo los requisitos legales.

Por último, el PSOE exige conocer cuántas viviendas permanecen vacías en Zaragoza y, especialmente, qué piensa hacer Chueca para favorecer su incorporación al mercado residencial y ampliar la oferta de alquiler.

"Queremos saber qué está haciendo Chueca para que las viviendas de Zaragoza sirvan para vivir y no se conviertan únicamente en activos de inversión de los fondos buitre a los que recibe orgullosa. No basta con anunciar promociones y presentar proyectos mientras miles de zaragozanos tienen dificultades para encontrar una vivienda hoy mismo a un precio que puedan pagar", ha afirmado Ranera.

La portavoz socialista ha insistido en que el Ayuntamiento dispone de instrumentos para intervenir en el mercado residencial y ha cuestionado que el Gobierno de Zaragoza "siga priorizando la venta de suelo municipal y la promoción privada frente a la construcción directa de vivienda pública asequible".

En este sentido, ha recordado que el PSOE ha presentado durante estos años diferentes medidas para incrementar el parque público a través de Zaragoza Vivienda, recuperar el suelo destinado a equipamientos y vivienda pública, movilizar los pisos vacíos y aplicar las medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda.

SUELO PÚBLICO

"El problema de Zaragoza no se resuelve poniendo el patrimonio público al servicio de operaciones inmobiliarias. El suelo de todos los zaragozanos debe servir para construir viviendas que los zaragozanos puedan pagar", ha defendido.

Por ello, Ranera ha reclamado a Chueca que abandone la política de anuncios y explique qué medidas concretas piensa adoptar para facilitar el acceso a la vivienda.

"La vivienda es el principal problema de los zaragozanos y no puede seguir siendo una cuestión secundaria para su alcaldesa. Chueca tiene que decidir si va a seguir defendiendo un modelo basado en el negocio inmobiliario o si va a empezar a utilizar los recursos municipales para garantizar el derecho a la vivienda", ha concluido.