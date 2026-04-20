Ranera (PSOE) pide actuar a la Justicia de Aragón por "vulnerar derechos" la gestión Chueca en la regularización

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, presenta un escrito ante la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes - PSOE

ZARAGOZA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado un escrito ante la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, para exigir una actuación urgente por la "vulneración de derechos" que sufren las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca.

Ranera ha explicado que "una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias", pero la alcaldesa está actuando "bajo la deriva del PP y de Vox, que lleva al odio, el racismo y la xenofobia".

En la queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca "restablezca" la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública.

Ranera pide que se garanticen los derechos de estas personas después de que, el pasado viernes, el Gobierno de la ciudad "enviara una instrucción interna dirigida al personal municipal de las Juntas de Distrito y otros servicios, en la que, expresamente, se ordenó derivar a la plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes".

Por ello, el PSOE ha criticado que la "restricción" del trabajo de las Juntas de Distrito "no responde a ninguna lógica administrativa, sino a un criterio discriminatorio", ha opinado.

"INSUMISOS"

Ranera ha agradecido la labor de los trabajadores municipales que, en algunos casos, se han declarado "insumisos" a esta orden y están atendiendo a estas personas para garantizar la prestación del servicio público.

"Trabajadores municipales que creen en el servicio público y decidieron desoír esa orden porque sabían que se estaba generando un proceso discriminatorio. Los derechos de los ciudadanos son iguales para todos", ha subrayado.

De hecho, los funcionarios recuerdan que el servicio solicitado por estas personas puede prestarse en el Registro del edificio del Seminario y en las Juntas de Distrito, "sin que tenga sentido centralizarlo únicamente en la plaza del Pilar", ha expuesto Ranera.

Asimismo, ha dicho que los funcionarios destacan que en todos los procesos de regularización se han producido incrementos de trabajo e incluso colapsos en algunos servicios municipales. "La diferencia es que los distintos consistorios, de todo signo político, adoptaron medidas para agilizar los procesos", ha comparado.

"La Justicia de Aragón tiene que poner fin a esta situación discriminatoria, porque estas personas tienen derechos, tienen dignidad y llevan tiempo viviendo en nuestra ciudad. No podemos dejarnos arrastrar por la deriva de la ultraderecha en este ayuntamiento", ha apremiado Ranera.