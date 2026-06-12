Ranera (PSOE) propone un trabajo para recuperar el Parque del Agua ante el XX aniversario de la Expo 2008

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que ponga en marcha un grupo de trabajo para recuperar las zonas de la Expo 2008 antes del XX aniversario de la muestra - PSOE

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, ponga en marcha un grupo de trabajo para recuperar las zonas de la Expo 2008 antes del XX aniversario de la muestra.

Ranera ha criticado, desde el Parque del Agua, el "abandono" de esta zona de la ciudad y ha reclamado recuperar los proyectos estratégicos para impulsar la ciudad.

"Fue un proyecto estratégico que transformó la ciudad, pero también nos hizo tener otra mirada a la ciudad desde el Ebro, convirtiéndose en nuestra avenida principal y ahora Chueca debe entender que esta zona, que estas playas, que este pabellón de ceremonias, que este parque, que este icono, no pueden estar abandonados", ha descrito.

Ranera ha destacado que la Expo 2000 fue un proyecto que transformó la ciudad de Zaragoza, pero que también supuso "un sentimiento, una seña de identidad, con un proyecto que nos puso en el mundo a nivel internacional". La socialista ha pedido a la alcaldesa de Zaragoza que "dedique el mismo esfuerzo que al Parque Grande al Parque del Agua", el parque más grande de la ciudad.

PRIORITARIO

"Le solicitamos a Chueca que, de la mano de la Asociación Legado Expo, y de todas las asociaciones que creen este parque, haga un grupo de trabajo para avanzar en su regeneración y poder celebrar el vigésimo aniversario con dignidad, orgullo y sentimiento de identidad lo que fuimos y lo que somos", ha instado Ranera.

Además, ha recordado que el PSOE presentó ya hace seis meses una moción, junto a la Asociación Legado Expo, para reivindicar el Parque del Agua y las señas de identidad de la Expo, que fue rechazada por PP y VOX.

Una propuesta que pedía una mesa con expertos, con técnicos, con trabajadores medioambientales para dar un impulso a toda la zona del Parque del Agua, "pero PP y Vox decidieron que este Parque no era importante para la ciudad".

Lola Ranera ha reivindicado que "es prioritario que el Parque del Agua siga siendo un instrumento para las familias, un espacio de ocio, hostelería y restauración y que se recuperen también las riberas del Ebro para el ocio y el disfrute".