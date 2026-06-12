El Gobierno municipal lamenta que el PSOE "no planificara la postExpo y que no haga autocrítica"

Archivo - Pabellón de España de la Expo 2008. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal ha lamentado que el PSOE no planificara la postExpo y que no haga autocrítica porque la Zaragoza que dejó después de 2008 es un conjunto de equipamientos "judicializados o abandonados, con concesiones que ni pagaban cánones de explotación pese a la inversión millonaria procedente del bolsillo de los zaragozanos".

No obstante, frente al gasto "de nuevo rico y sin planificación" del PSOE, el Gobierno del Partido Popular está tratando de desjudicializar, buscar nueva vida a equipamientos".

En concreto han citado el caso del Canal de Aguas Bravas, que está adjudicado y también se han referido a la intención de mantener un entorno del que "no se pensó el día después de la inauguración de la Expo Internacional que tan importante fue para la ciudad".

De esta forma, el Gobierno de Zaragoza ha replicado a las críticas de la portavoz del PSOE, Lola Ranera, quien ha pedido a la alcaldesa, Natalia Chueca, ponga en marcha un grupo de trabajo para recuperar las zonas de la Expo 2008 antes del XX aniversario de la muestra.