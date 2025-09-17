Rasmiafest llenará de música el municipio de Urriés desde el 19 al 21 de septiembre

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio cincovillés de Urriés acogerá del 19 al 21 de septiembre la sexta edición del Festival Rasmiafest. La cita comenzará con la mesa redonda protagonizada por Raúl Márquez y Javi Collado, una apuesta por la reflexión musical que dará paso a la actuación de La Chaminera con su espectáculo 'De Juglares, trovadores y rondadores'. Este concierto, como novedad este año, se llevará a cabo en la vecina localidad de Isuerre a las 19.30 horas.

Con este cambio se promueve "la deslocalización de los eventos, dando la oportunidad a localidades cercanas, cuyos vecinos acuden a las actividades de Urriés, de ser protagonistas de la propia historia del festival", ha apuntado el alcalde del municipio y consejero de Turismo y Cultura de la Comarca de Cinco Villas, Armando Soria.

El viernes del festival terminará con el concierto de El Gran Ra, a las 22.03 horas, bajo el título 'El violín infinito'. Ya el sábado, las propuestas comenzarán en Urriés a las 11.00 horas con el estruendo del grupo de Tambores y Bombos de Sos del Rey Católico, para seguir, a las 11.30 horas, con Bloco Rebelason; a las 13.00 horas le tocará el turno a Pavana Dingo.

Posteriormente tendrá lugar una comida, para la que es necesario haberse apuntado. Una cita "muy especial", ha reconocido Soria, ya que es el momento "en que público y artistas comparten experiencias, a la vez que mesa y mantel".

A las 18.00 horas, le tocará el turno a Ester Vallejo, una propuesta incluida en el festival urresino que forma parte de la programación cultural 'A la fresca en Cinco Villas' de la comarca cincovillesa. A las 20.00 horas le tocará el turno a El maquinista de la general y, a las 22.30 horas, a The jazz on five.

El domingo, a las 12.00 horas, Kiko Bullón pondrá el broche de oro a este festival. Todas las actuaciones incluidas en el festival, salvo la de La Chaminera, en Isuerre, se desarrollarán en la carpa municipal, instalada junto al frontón de Urriés, en pleno centro neurálgico del municipio, y serán gratuitas.

APOYOS INSTITUCIONALES

"Estamos muy contentos porque llevamos ya seis años con este proyecto, aunque cueste mucho esfuerzo, ya que es difícil contar con fondos para llevarlo a cabo", ha indicado Armando Soria.

Así, el RasmiaFest cuenta con las subvenciones de los Fondos de Cohesión de Gobierno de Aragón, que consiguen desde la Asociación de Mujeres urriesinas, la Diputación Provincial de Zaragoza, aquellas que puede conseguir el consistorio y las de la Comarca de Cinco Villas que, en esta ocasión, ofrece el concierto de Ester Vallejo, dentro de la programación cultural 'A la fresca en Cinco Villas'.

Además, este festival cuenta con un componente "singular", ya que, "además del nivel de los músicos que participan, reconocidos a nivel nacional, todos los que llegan son conscientes de que vienen a participar de algo con mucha alma; una forma de entender y querer lo rural y la vida en general, sumando, aplaudiendo, emocionándonos y compartiendo, porque la experiencia sigue antes y después del propio concierto", ha destacado el alcalde.