Reabierta la carretera Azuara-Moyuela con nuevo puente tras la dana de junio de 2025

El consejero Octavio López ha inaugurado el nuevo puente en compañía del alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel; el presidente de la Comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez; el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, y los vecinos de Azuara. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

AZUARA (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

La conexión entre las localidades de Azuara y Moyuela por la A-2306 vuelve a ser una realidad 341 días después de que la dana de junio de 2025 provocara la crecida del río Cámaras y se llevara por delante el puente existente.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha supervisado este martes la puesta en servicio del nuevo viaducto, de 86,65 metros de longitud y sustentado en cinco vigas que se apoyan sobre tres pilotes centrales y dos cargaderos a ambos extremos del puente. Sobre estas vigas se dispone una losa de entre 0,25 y 0,34 metros de espesor.

El ancho del tablero del nuevo puente es de 9,40 metros y cuenta con una calzada de siete metros distribuidos en dos carriles de 3,50 metros con arcén de medio metro en cada uno de los lados, superando así en un metro la anchura del anterior puente y permitiendo una circulación más fluida y segura. La altura del puente alcanza los ocho metros en su parte más alta.

Octavio López ha destacado la importancia de esta actuación, ejecutada como obra de emergencia por la empresa Mariano López Navarro, "con la que hacemos frente a los enormes daños que provocó aquel tren de tormentas tan destructivo que asoló parte de la Comarca del Campo de Belchite aquel 13 de junio, la muestra la tuvimos aquí, donde la fuerza de la crecida arrancó y arrastró de cuajo un tramo de puente y de carretera de más de 120 metros de longitud".

La construcción e instalación del nuevo puente de Azuara sobre el río Cámaras ha precisado de una inversión de 2,8 millones de euros, dando como resultado "una infraestructura pensada y dispuesta para resistir futuras embestidas provocadas por las danas, pues la apuesta es hacer nuevas infraestructuras más resistentes, más funcionales y más seguras que las anteriores y que sean adecuadas para el tiempo presente y para el futuro".

"PRONTITUD"

El titular de Fomento ha puesto de relieve la prontitud para restituir los daños provocados por las tormentas en el Campo de Belchite, tanto en la A-2306 en Azuara, como en la A-222 en Belchite, donde también hubo que repararse parte del viaducto sobre el río Aguasvivas.

Además, en la A-1506, entre Azuara y Herrera de los Navarros, hubo que actuar en varios puntos afectados por las crecidas de diversos barrancos.

"Todo ello nos obligó a actuar de manera rápida y coordinada para activar las necesarias obras de emergencia por valor de 5 millones de euros para atender a las poblaciones afectadas, en un primer momento habilitando itinerarios alternativos y, posteriormente, procediendo a tramitar y ejecutar de la manera más rápida posible las obras necesarias para devolver la normalidad a las vías afectadas", ha remarcado López.

En este sentido, el consejero ha reafirmado la apuesta del Gobierno de Aragón por facilitar la vida en el medio rural construyendo viviendas y mejorando las infraestructuras y los servicios publicos para "que los jóvenes que se quieren a quedar a vivir en sus pueblos puedan hacerlo con garantías y con los mismos derechos que quienes lo hacen en las ciudades".