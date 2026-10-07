El Recinto Ferial de Valdespartera ultima sus preparativos para 17 días de diversión en las fiestas del Pilar

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, revisa los preparativos del Recinto Ferial Valdespartera a dos días de su apertura - DANI MARCOS

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Valdespartera de Zaragoza ultima sus preparativos para abrir sus puertas este viernes, 9 de octubre y ofrecer, durante 17 días, una amplia programación de ocio para todos los públicos con motivo de las fiestas del Pilar.

La consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, han visitado este miércoles las instalaciones, que acogerán atracciones, conciertos, espectáculos y diferentes propuestas de entretenimiento durante las Fiestas del Pilar.

Este año se mantienen las dimensiones del Espacio Zity, con una superficie de 35.776 metros cuadrados y un aforo máximo de 30.000 personas.

Para minimizar las afecciones acústicas al entorno, se mantienen las medidas técnicas incorporadas en las últimas ediciones, entre ellas los sistemas de sonido diseñados para controlar la dispersión sonora, las pantallas especiales antirruido y las distancias de seguridad entre los distintos espacios.

Además, este año se reducirá el aforo y el horario de apertura del Espacio Zity los días 14 y 15 de octubre, con el objetivo de generar menores afecciones al vecindario en días lectivos. El horario de fin de actividad será a las 04.00 horas el día 14; a las 04.30 horas el día 15 de octubre; y a las 05.30 horas el resto de las jornadas de conciertos.

Para reforzar la seguridad del recinto ferial, se ha ampliado considerablemente el sistema de videovigilancia en todo el recinto. El dispositivo contará con atención las 24 horas y reforzará la cobertura de las zonas interiores del ferial que anteriormente no estaban vigiladas, además de los circuitos de propios del Espacio Zity y de la Feria de la Cerveza.

INVERSIÓN Y MEJORAS

El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido unos 300.000 euros en el asfaltado de las zonas que se encontraban en peor estado. Esta actuación se suma a un plan de renovación a tres años de toda la red eléctrica del recinto, que destina alrededor de 250.000 euros durante este ejercicio.

Los tres aparcamientos provisionales dispondrán de unas 1.550 plazas para vehículos y 60 para motocicletas. Como novedad, los aparcamientos de tierra incorporan un sistema definitivo de separación mediante barreras tipo bionda, que permite delimitar claramente las zonas de estacionamiento y las vías de circulación.

También se ha reforzado de forma significativa la iluminación de los estacionamientos, las zonas colindantes, incluidos los montículos, y los Lagos de Penélope.

Como mejora en la información al usuario, dos pantallas digitales situadas en los accesos ofrecerán información en tiempo real sobre las paradas y frecuencias del transporte público, tanto del tranvía como de los autobuses. Además, se amplía el horario de atención del Espacio Seguro.

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CONCIERTOS

El Espacio Zity, con un aforo máximo de 30.000 personas, desarrollará su programación del 9 al 17 de octubre. El recinto mantiene tres carpas para conciertos, una cuarta destinada a merchandising y venta de pulseras y una quinta dedicada a la restauración, con los espacios Gastro Garden y Jardín Caja Rural, que contará además con su propio escenario.

Cada una de las carpas dispondrá de espacios para personas con movilidad reducida, barras de bar dimensionadas, camerinos, zonas de libre tránsito, salidas de emergencia y vallado perimetral delimitador.

Entre las mejoras incorporadas este año al Espacio Zity se encuentra también el aumento del número de aseos femeninos y la habilitación de una vía de acceso ordenada hacia los baños para evitar aglomeraciones.

En la carpa principal, que tiene un aforo de 20.000 personas, el cartel de conciertos confirmados comienza el viernes 9 de octubre con Myke Towers; y el sábado día 10, Malmö 040 y Viva Suecia. Además, esta jornada contará con actividad infantil a las 17.00 horas y una sesión de comedia a las 00.30 horas.

El domingo, día 11, estará Blackworks; el lunes 12 se ha programado a Marina Reche y Ana Mena; el martes 13 de octubre será el turno de Hey Kid, Álvaro de Luna y Taburete para dar paso el miércoles día 14 a León Benavente, Love Of Lesbian y Dorian.

El jueves 15 de octubre se podrá escuhar a La Pantera y Saiko; el viernes, día 16 a Electrolatino; y el sábado 17 de octubre cerrará los conciertos Omar Courtz.

139 ATRACCIONES Y EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE DINOSAURIOS

El Recinto Ferial ha incorporado este año varias atracciones nuevas a su oferta. En total, habrá 139 atracciones, distribuidas en 22 infantiles, 26 de adultos, 7 atracciones con espectáculo, 15 rifas, tómbolas, bingos-grúa y bumpers, 40 casetas de habilidad y 29 casetas de alimentación.

Se volverá a instalar la carpa de 600 metros cuadrados que alberga una exposición interactiva de dinosaurios, con un circuito animado por monitores y un aforo de 85 personas.

Asimismo, el arco de entrada al recinto acogerá diariamente dos pases de espectáculos de luz y sonido, a las 20.00 y a las 21.30 horas.

Las principales fechas y promociones especiales del Ferial serán el Día Joven el 15 de octubre, con las atracciones al 50% de descuento. Los espectáculos de fuegos artificiales el 16 de octubre, a las 22.15 horas, y 24 de octubre, a las 22.00 horas, en el Parque El Libro de la Selva.

Los Días 2x1 son del 19 al 22 de octubre, con todas las atracciones en oferta 2x1; el Día Sin Ruido será el 22 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas; el Día Popular el 25 de octubre, con una reducción del 50% en el precio de todas las atracciones.

Las calles interiores continuarán señalizadas mediante vías coloreadas y flechas direccionales orientadas hacia el punto de encuentro, con el objetivo de facilitar la orientación del público y la aplicación de los protocolos de evacuación.

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO Y FERIA DE LA CERVEZA

El recinto acogerá el III Festival Internacional de Circo de Zaragoza, ubicado en un complejo formado por dos carpas circulares, de 30 y 38 metros de diámetro, además de los camerinos. El espacio tendrá un aforo de 720 personas y ofrecerá también pases nocturnos de un espectáculo de terror en determinadas fechas.

Por su parte, la Feria de la Cerveza contará con una carpa de 3.400 metros cuadrados de cubierta y un espacio exterior de 600 metros cuadrados. El aforo será de 3.000 personas, con 291 mesas, escenario, una zona VIP de dos alturas y un puesto de asistencia sanitaria propio.

La Feria de la Cerveza ofrecerá además promociones especiales durante sus últimas jornadas, con descuentos de entre el 20% y el 25%, así como comida a mitad de precio durante el último día.