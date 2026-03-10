Las reclamaciones ante la Dirección General de Consumo crecen un 3,2% en Aragón en el último año

La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón en funciones, Inma de Francisco, y la jefa de Servicio de Supervisión de Mercado, Nines Roca. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de reclamaciones recibidas en la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón durante 2025 aumentó un 3,18%, hasta alcanzar las 3.696, mientras que el año anterior fueron 3.582, ha explicado la directora general, Inma de Francisco, acompañada por la jefa de Servicio de Supervisión de Mercado, Nines Roca.

De Francisco ha afirmado: "Iniciamos una nueva etapa que afrontamos con responsabilidad, con vocación de continuidad y también con voluntad de avanzar".

"Continuidad porque existen políticas y líneas de trabajo que han demostrado ser útiles, eficaces y cercanas a las necesidades reales de las personas y que merecen consolidarse, y avance porque nuestro objetivo es seguir reforzando la protección de los derechos, adaptándonos a los nuevos retos y realidades de nuestra sociedad. En definitiva, una etapa de renovación desde la sociedad y desde la solidez de lo construido", ha expuesto.

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha presentado este martes el balance de las actuaciones realizadas durante el año 2025. Este domingo es el Día del Consumidor, que se conmemora con el lema 'Avanzamos por tus derechos'.

En la red de servicios de atención al consumidor de Aragón se han atendido 47.555 demandas sobre consultas, denuncias, quejas y reclamaciones, tanto por irregularidades en la prestación de servicios y en la factura como por incumplimiento de contratos.

Energía eléctrica, turismo, bancos, vivienda y telecomunicaciones son los sectores con mayor número de incidencias. El perfil más habitual de quienes han tramitado solicitudes es el de mujeres de entre 40 y 52 años, que realizan consultas presencialmente sobre información general y energía.

Un total de 5.248 demandas se atendieron directamente en los servicios de Consumo del Gobierno de Aragón, que coordina y cofinancia toda la red. De ellas, 2.188 fueron telefónicas, 2.108 de manera presencial y 952 por correo electrónico.

Durante 2025, se han adherido 92 nuevas empresas a la Junta Arbitral de Consumo, que incluye ya 5.709 empresas en total. El año pasado, se han recibido 1.052 solicitudes de arbitraje, y se han resuelto 925 expedientes: 579 por laudo y 346 por mediación --37,41 %--.

De estas solicitudes de arbitraje, 493 eran de los sectores de electricidad y gas, y 249 del sector de telecomunicaciones. De las reclamaciones o denuncias, 324 eran de los sectores de electricidad y gas y 254 del sector de telecomunicaciones.

Un 17,20 % de las actuaciones totales son del sector de electricidad y gas y un 10,59 % del sector telecomunicaciones. Se han realizado 12.274 actuaciones inspectoras, con 95 expedientes incoados. Ha habido 822 notificaciones por la red de alerta y se han intervenido 109.410 unidades en Aragón.

De ellas, el 60,99% fueron juguetes, seguidos de los textiles, con un 32,54% de las unidades intervenidas. En tercer lugar, figura el calzado, con el 4,57 % de los artículos.

En 2025, se han realizado 201 acciones formativas, en las que han participado 7.724 personas. Se incluyeron dos jornadas, 'ConSuma Experiencia', celebrada en Zaragoza junto con la Dirección General del Mayor, y la XXIV Jornada de Información sobre Consumo en Municipios, que tuvo lugar en Huesca.

En cuanto al Aula de Consumo, se celebraron diez sesiones. También se realizaron dos concursos escolares, 'Consumópolis' y 'Relatos para consumir en igualdad', que sumaron 291 participantes.

En la campaña 'Educar para un consumo responsable', dirigida al alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y grados de Formación Profesional, participaron 4.518 alumnos. En el Programa de Educación Permanente, se han realizado 124 talleres y conferencias, con 2.115 asistentes en 85 localidades de 24 comarcas. Además, se han editado folletos, guías y programas, que suman 10.500 unidades.