Recluido cautelarmente un menor extranjero en el centro de Juslibol de Zaragoza tras una agresión sexual a otra menor

Archivo - Acceso al Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, en la plaza del Pilar de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor extranjero no acompañado de origen marroquí, tutelado por el Gobierno de Aragón, ha sido recluido en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol como presunto autor de una agresión sexual contra otra menor tutelada, de nacionalidad española, en un piso tutelado de la provincia de Teruel.

Así lo ha acordado la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Teruel, tras la comparecencia celebrada este jueves en el expediente de reforma incoado por tales hechos.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha certificado que los hechos han sido protagonizados por menores que se encuentran bajo su tutela, tanto la víctima como el presunto agresor, han indicado desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

La agresión sexual tuvo lugar en la noche del domingo 2 de agosto al lunes día 3, en dos fases. En un primer momento, cuando ambos menores se encontraban juntos en el ascensor, y minutos después cuando el presunto agresor irrumpió sin permiso en la habitación de la menor víctima y continuó la agresión sexual.

A consecuencia de los hechos, la menor tutelada sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel.

Desde el momento en el que el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia tuvo conocimiento de estos hechos, se procedió a presentar una denuncia contra el menor ante las autoridades competentes.

Al mismo tiempo, la Dirección Provincial del IASS en Teruel ya había adoptado la medida de separar a ambos menores, con el fin de que no residieran en el mismo piso tutelado.

El presunto agresor llegó a España de manera ilegal en julio de 2024, entrando por Almería. Días después, se presentó por sus propios medios en una comisaría de Zaragoza.

En ese momento, ingresó en el sistema de protección de menores del Gobierno de Aragón y fue trasladado a la provincia de Teruel, donde ha ocurrido la agresión por la que presuntamente se le imputa la autoría.