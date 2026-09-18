La reforma de la Facultad de Medicina de Unizar en Zaragoza saldrá a licitación a finales de octubre

Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha avanzado que las obras de reforma de la Facultad de Medicina saldrán a licitación a finales de octubre o principios de noviembre y el coste asciende a "casi" 37 millones de euros.

Así lo ha indicado Rosa Bolea este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de apertura del curso académico 2026-2027.

"Nuestra intención es que salga licitación a finales de octubre y principios de noviembre. Es la intención que tenemos ahora, pero los tiempos ya no dependen de nosotros", ha explicado la rectora de la Universidad de Zaragoza.

Rosa Bolea ha aludido al "esfuerzo" conjunto del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, pero "principalmente han sido ellos --el Ejecutivo autonómico--", porque nos han permitido adoptar una herramienta que esté a caballo entre dos modelos de financiación el que acaba este año y el que va a comenzar al año siguiente", si no, ha continuado, "teníamos que esperar a ese nuevo modelo de financiación y retrasar todavía más el inicio de las obras".

Ha insistido en que este procedimiento está "prácticamente aterrizado", gracias a "esa herramienta que nos va a permitir licitar las obras de remodelación de Medicina en Zaragoza próximamente".

Durante una entrevista concedida el pasado mes de julio a Europa Press, la rectora se refirió a este proyecto como "la reforma estrella" y adelantó que "va a consumir muchísimos fondos, casi la totalidad destinada a infraestructuras en los próximos cinco años".