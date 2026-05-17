La reforma integral de la Avenida de Valencia encara su segunda fase desde este lunes

Croquis del Ayuntamiento de Zaragoza con el detalle de la segunda fase de las obras de la Avenida Valencia. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reforma de la Avenida de Valencia siguen avanzando y este lunes 18 de mayo inician la segunda fase que va a afectar al tramo comprendido entre los cruces con las calles Lérida y Ávila.

En esta nueva etapa, tras las iniciadas con la Fase 1A y 1B en los extremos de la avenida, las obras está previsto que se prolonguen por espacio de 7 meses y van a suponer nuevas modificaciones a la ya complicada movilidad en la zona entre la avenida Goya y Universidad.

Así, los vehículos podrán cruzar la avenida en obras desde la calle de Pamplona Escudero a la calle Ávila y seguir recto hacia la Plaza de Roma o desviarse por la calle Burgos hacia la zona del Portillo, también en obras. Además, la calle Alcalde Burriel servirá de entrada y salida para vecinos y comerciantes.

El recorrido por las calles Toledo, Lérida y Fueros de Aragón servirá también de salida hacia la Avenida Goya, mientras que los conductores que procedan de la calle Tomás Bretón podrán rodear la zona de obras metiéndose por la calle Lorente hacia Fueros de Aragón o bien seguir recto y adentrarse en un carril de la avenida Navarra a la altura del cruce con la calle García Sánchez para salir hacia la avenida de San Juan Bosco.

El plan especial de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza comenzó el pasado 12 de enero, cuando las primeras máquinas entraron a trabajar en la primera de las cuatro fases en las que se han distribuido el proyecto de reforma integral de una de las principales arterias de la ciudad, que se transformará con la inclusión de nuevos espacios de descanso y disfrute para sus vecinos, con una inversión de 6.648.365,01 euros, IVA incluido.

CUATRO FASES PARA MINIMIZAR MOLESTIAS

Las obras se dividen en cuatro fases generales, con distintas subfases, que obligan a desviar 5 líneas de autobuses --tres convencionales y dos nocturnas-- e impiden el tránsito en la mayor parte de su trazado.

La Fase 1A ha durado cuatro meses, de enero a abril 2026, y ha comprendido desde la avenida Goya hasta el cruce con las calles de Lérida y de Fueros de Aragón.

La Fase 1B, centrada en el tramo entre las calles Tomás Bretón y Corona de Aragón, está previsto que se prolongue por espacio de ocho meses, hasta el próximo mes de agosto. Este tramo está cortado con acceso solo a residentes y a la Policía Nacional.

Por su parte, la Fase 3, de cinco meses de duración, entre junio y octubre de 2026, se centrará en el tramo que va desde las calles Ávila/Pamplona Escudero hasta las calles Bretón/García Sánchez.

El objetivo es que a final de octubre de 2026, el tránsito por toda la avenida quede en buena medida restablecido de principio a final. Mientras, se irá haciendo la Fase 4, que se centra en las nuevas plazas: cuatro meses --de septiembre a diciembre de 2026-- para crear el nuevo espacio peatonal en la confluencia de la avenida con Fueros de Aragón y la calle Lorente; y la reformada plaza con juegos infantiles en la conexión de la avenida con la calle Bretón.

PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD

Las obras irán avanzando desde los extremos de la avenida de Valencia hacia el centro y se ha diseñado un Plan Especial de Movilidad que irá adaptando los accesos para permitir al máximo tránsito posible por los subtramos, a pesar de que la calle no pueda transitarse de principio a fin.

Desde el 12 de enero permanece activo el desvío de las líneas de autobús que circulan por esta avenida y durante 10 meses emplean itinerarios alternativos. Se trata de las líneas 35, 38 y 41, así como de las nocturnas N4 y N6", que podrán retomar su recorrido habitual a final de 2026.

En el sentido hacia el centro de la ciudad, las tres líneas diurnas emplean el mismo desvío: por Corona de Aragón, Cortes de Aragón y retoman en Goya con calle Carmen sus itinerarios habituales. En sentido hacia Delicias, la línea 35, desde paseo Teruel, continuará por avenida Goya, Fernando El Católico y Violante de Hungría, para retomar su recorrido habitual ya en Condes de Aragón; y las líneas 38 y 41 lo harán por calle Santander y Duquesa Villahermosa --la 38 sigue recta y la 41 torcerá por Vía Univérsitas para seguir por Gómez Laguna--.

Por su parte, la línea nocturna N4, hace el mismo recorrido que la 41 hacia Delicias y la N6 solo alarga un poco su trayecto para hacer el cambio de sentido en la estación de la avenida Goya.

El sistema más directo para mantenerse informados y abierto a toda la ciudadanía sigue siendo mediante el Whatsapp "Reforma Avenida Valencia", que se puede seguir o consultar 'en https://whatsapp.com/channel/0029Vb7OXEtA89MpTorQfj2u'.

MEJORAS PREVISTAS

La reforma prevé crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón. Se reformará la intersección con la calle Tomás Bretón para ampliar también ese espacio y renovar totalmente el parque de juegos que ya existe.

La nueva configuración de la avenida conservará los tres carriles de circulación actuales: dos en sentido subida y uno de bajada de uso exclusivo para el bus urbano, como hasta ahora. La novedad es que ese carril bus se prolongará hasta la avenida de Goya, en lugar de desviarse por Fueros de Aragón, liberando ese espacio para crear la nueva plaza.

Las nuevas aceras serán más accesibles y las zonas peatonales estarán separadas de los carriles de tráfico por una banda vegetal que recorrerá toda la avenida. Habrá plantas arbustivas y se plantarán 96 nuevos árboles para conformar un eje verde con zonas de bancos a la sombra para que invite a estar y revitalizar el comercio.

Se habilitarán dos nuevos pasos de peatones y se instalarán balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se iluminarán cuando los sensores detecten que se acerca el vehículo, advirtiendo a los peatones de su presencia.

El carril bici se trasladará al otro lado de la calle, al lado de los impares, y también mejora su seguridad, ya que discurrirá en el nivel de la acera pero separado tanto de los vehículos como de los peatones. Esa separación se realizará con un parterre de arbustivas.

Asimismo, se renovarán las redes de suministros de agua potable y se sustituirá la red de saneamiento y el alumbrado público con tecnología led.