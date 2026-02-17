Regresan a las calles de Urriés los personajes ancestrales de su Carnaval Ranueco, recuperado hace cuatro años

Carnaval Ranueco de Urriés (Zaragoza). - COMARCA CINCO VILLAS

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS)

El municipio de Urriés, en las Altas Cinco Villas zaragozanas, acogerá este sábado, 21 de febrero, uno de los carnavales más singulares de la zona, el Carnaval Ranueco, recuperado hace cuatro años tras décadas desaparecido por la censura franquista, en el que cobran protagonismo personajes ancestrales de toda la Val de Onsella, como el 'amortajao', el 'esquilón', la 'allaga', el 'hombre del higuico' o los propios 'ranuecos' --apodo tradicional que se da a los vecinos de Urriés--.

El Carnaval se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa en la que han participado el diputado provincial Alfredo Zaldívar; el alcalde de Urriés, Armando Soria; y Jesús López, en representación de la Asociación de Gaitas de Boto Aragonesas, cuyos músicos amenizarán la cita.

Zaldívar ha afirmado que en la institución provincial están "encantados" de apoyar iniciativas como esta que promueven la conservación de las costumbres y ha destacado que la zona de la Val de Onsella tiene "algo único".

Eventos como este son, además, una forma de luchar contra la despoblación o "por lo menos, que no vayamos hacia atrás", y ha apostado por recuperar raíces y costumbres para que "los pueblos no mueran".

Por su parte, Armando Soria, quien también es consejero de Turismo y Cultura de la Comarca de Cinco Villas, ha resaltado la importancia de la dinamización del medio rural para generar "arraigo y orgullo", en especial en una zona, situada en el extremo norte de la provincia, a la que acude "muy poca gente" en los meses más fríos.

Todo ello a través de un evento que "no sólamente dinamiza", sino que con él "la fiesta se convierte en cultura" con la recuperación de una tradición que fue importante hasta que desapareció con la censura.

HISTORIA DEL CARNAVAL

Soria ha recordado que hay constancia de la celebración del carnaval desde hace 5.000 años, en los que nuestros antepasados conmemoraban el comienzo del año agrícola, la llegada de la primavera y, con el cristianismo, los días previos a la Cuaresma, con el punto en común de que era una época en la que "transgredir todas las normas" y "romper con todo lo establecido": hombres disfrazados de mujeres, mujeres de hombres y máscaras y caretas otorgando un anonimato que daba una mayor libertad para criticarlo y cuestionado todo. Es por ello, según el alcalde, que fue prohibido tras la Guerra Civil, no sólo por cuestiones morales, sino sobre todo por el "miedo" a que la población lo utilizara para cuestionar o mofarse del régimen franquista.

En concreto, el carnaval ha sido históricamente una celebración importante en zonas agrícolas y de montaña, como en las Altas Cinco Villas, el Pirineo o incluso el norte de Europa, ha añadido, en la que los vecinos utilizaban los materiales que tenían a mano, como cuernos, cenizas para pintarse la cara o pieles de animales, lo que les otorga una "personalidad propia".

En representación de la Asociación de Gaitas de Boto Aragonesas, Jesús López, ha asegurado que están "encantados" de participar en esta fiesta recuperada, lo que ha comparado con la recuperación de este instrumento típico aragonés, iniciada en los años 70 y a la que ahora están "dando vida". Forman parte de la agrupación más de 80 personas y amenizarán algunos de los actos este sábado en Urriés.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará a las 11.30 horas, con un taller de 'mascaretas' para que los asistentes puedan crear su propia máscara y participar disfrazados en la ronda posterior.

Las 12.30 horas, habrá una charla para conocer el carnaval vecino de Los Pintanos y, una hora más tarde, una degustación de productos de kilómetro cero de la 'RedOnsella'. A las 15.00 horas, se celebrará una comida popular.

En cuanto a la jornada vespertina, todos los participantes acudirán disfrazados a la plaza para disfrutar de la música y los bailes a partir de las 17.00 horas, y será a las 18.00 horas cuando saldrá la ronda por las calles del pueblo, acompañada por los gaiteros.

La fiesta terminará a partir de las 20.00 horas con la 'quema del Pelele' y, a continuación, a las 22.00 horas, habrá una discomóvil con un DJ.