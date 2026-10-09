Renfe y Fundación Aragón Emprende suben el emprendimiento al Canfranero en un recorrido que conecta talento y territorio

Tren que une Zaragoza, Huesca y Canfranc, conocido como 'Canfranero' a la altura de Villanúa (Huesca) - RENFE

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe, a través de TrenLab, su programa de innovación abierta, y la Fundación Aragón Emprende impulsarán el próximo 22 de octubre la iniciativa 'Emprender en el Canfranero', acto de bienvenida a la Semana del Emprendimiento en Aragón, que convertirá el tren que une Zaragoza, Huesca y Canfranc en un espacio itinerante de encuentro para proyectos, empresas y entidades.

Durante el recorrido, emprendedores de distintos municipios se incorporarán al viaje para compartir iniciativas, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración que incidan especialmente en el desarrollo del medio rural.

El viaje partirá de Zaragoza con destino a Canfranc y se convertirá en un lugar de conexión, aprendizaje y colaboración. A medida que avance el recorrido, emprendedores vinculados a distintos puntos de la ruta se incorporarán al Canfranero para presentar sus proyectos, compartir los retos a los que se enfrentan y participar en distintas dinámicas diseñadas para favorecer el diálogo y la generación de nuevas oportunidades.

El recorrido del Canfranero ofrece un marco especialmente adecuado para acercar esta iniciativa a distintos puntos del territorio y visibilizar el potencial emprendedor existente dentro y fuera de los núcleos urbanos. A través de esta experiencia, Renfe y Aragón Emprende quieren fomentar la colaboración, el intercambio de conocimiento y la creación de nuevas oportunidades, particularmente en el medio rural aragonés.

La jornada concluirá en Canfranc con una visita tematizada para conocer la historia de la Estación Internacional y un almuerzo networking pensado para favorecer las conversaciones, el intercambio de ideas y la creación de nuevas conexiones entre los participantes.

SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO EN ARAGÓN

Esta iniciativa se enmarca en la programación de la Semana del Emprendimiento en Aragón (SEA), que se celebrará del 26 al 30 de octubre, y servirá como punto de encuentro previo para muchos de los agentes que forman parte del ecosistema emprendedor de la comunidad.

La SEA 2026 está promovida por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende, fundación pública actualmente bajo la tutela del Departamento de Economía, Competitividad y Empleo. La iniciativa vive este año su vigésima edición, y se estima que alcanzará a más de 1.500 asistentes presenciales en sus 20 eventos programados.

Se celebrarán en 16 localidades de Aragón: Zaragoza, Huesca, Alcañiz, Alcorisa, Ariño, Barbastro, Calatayud, Canfranc, Caspe, Ejea de los Caballeros, Fayón, Graus, Jaca, Molinos, Oliete y Perdiguera.

Un total de 60 entidades colaboran en la organización, englobando a un segmento destacado del ecosistema emprendedor y empresarial aragonés.

La Fundación Aragón Emprende tiene como objetivo principal promover la cultura e iniciativa emprendedora en Aragón, impulsando la creación de un tejido empresarial innovador que contribuya al desarrollo socioeconómico sostenible de sus habitantes y territorios. Coordina otros programas como el Concurso IDEA, TRAMA, la Red ARCE o el EREA.

La programación de las jornadas y las inscripciones, en la web www.aragonemprende.com/sea-2026.

TRENLAB, INNOVACIÓN ABIERTA AL SERVICIO DEL FERROCARRIL

TrenLab es el programa de innovación abierta de Renfe y su objetivo es acercar al ámbito ferroviario las ideas, proyectos y soluciones desarrolladas por startups, emprendedores, empresas y centros tecnológicos.

A través de retos e iniciativas colaborativas, promueve el intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de propuestas que contribuyan a mejorar la movilidad.