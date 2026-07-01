La renovación integral del parque Pignatelli se licitará por 1,7 millones y comenzará en 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, observa los planos de la renovación del parque Pignatelli - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza va a sacar a exposición pública el proyecto de renovación integral de la parte original del parque Pignatelli, con el objetivo de que reciba aportaciones ciudadanas para luego licitarlo por 1,7 millones de euros, y tras la presentación de ofertas y su posterior adjudicación con el proyecto definitivo, iniciar las obras el próximo año con la partida que se habilite en el presupuesto de 2027.

El proyecto incluye la reurbanización de los principales viales, la renovación de las redes de suministro e iluminación, además de habilitar nuevos accesos para la mejora general y la funcionalidad y el uso cotidiano. Asimismo, se respetará el arbolado original y se renovarán los ejemplares que estén dañados.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este proyecto, que se ciñe al espacio original del parque Pignatelli antes de su ampliación el pasado mandato, que comprenden una superficie de 26.800 metros cuadrados.

"Como ciudad europea de la accesibilidad nos estamos ocupando de actualizar todos los accesos mediante la eliminación de barreras arquitectónicas para que sea accesible para todas las personas, especialmente para las personas con movilidad reducida", ha destacado la alcaldesa.

Se mejorarán los accesos para que las conexiones del parque con la ciudad y con la trama urbana sean" más sencillas", se integrará mejor el parque en la ciudad y "sobre todo se va a mejorar el gran vial que conecta la glorieta de Diego de Velázquez con la calle superior Maestro Estremiana", además de mejorar las entradas que tiene por el paseo de Cuéllar, que "obviamente necesitan una actualización", ha observado.

Se respetará, "por supuesto, todo el arbolado que tiene años de historia y se va a mantener", y también se renovarán las redes de saneamiento porque muchas de ellas datan de principios del siglo XX y requieren de una actualización.

ESCULTURA DE RAMÓN DE PIGNATELLI

Asimismo, se mejorará la iluminación a través de distintas canalizaciones y nuevas luminarias. Se recuperará el patrimonio histórico de este parque centenario, tanto el vallado perimetral como las puertas de acceso y la fuente en homenaje al ilustrado y político español de origen italiano, Ramón de Pignatelli, cuyo nombre lleva el parque y tiene un escultura en este espacio verde. Las mejoras se extenderán al pavimento de la glorieta de Diego de Velázquez y el mobiliario urbano.

El proyecto recuperará el protagonismo de este espacio mediante la instalación de una luminaria circular que conectará visualmente la columnata existente. Asimismo, se sustituirán las piezas deterioradas y se repondrán aquellas que han desaparecido con el paso del tiempo para recuperar la imagen original del conjunto.

LEGADO

"En definitiva --ha añadido Chueca-- vamos a seguir trabajando para mejorar el patrimonio verde que dejamos a las siguientes generaciones para que los parques de Zaragoza sigan siendo uno de esos patrimonios de los que nos sentimos orgullosos y que legamos a las futuras generaciones".

"Estamos trabajando para que Zaragoza sea la capital mundial de la calidad de vida y el bienestar y este proyecto es un ejemplo más de cómo estamos trabajando en esa dirección para mejorar los espacios comunes en los que todos disfrutamos y podemos descansar, además de tener zonas de convivencia para todas las edades tan apreciados por los zaragozanos".

EL PROYECTO

El Parque Pignatelli ofrece una configuración heredada del último proyecto de remodelación desarrollado en 1985, que reorganiza los recorridos peatonales y moderniza un espacio que data de 1895.

El incremento del uso en las últimas décadas, especialmente en los itinerarios principales, ha provocado un notable deterioro de los pavimentos a lo que se suman las dificultades de mantenimiento de los firmes drenantes, afectados por los arrastres producidos durante los episodios de lluvia y el envejecimiento de las distintas redes de servicio.

La actuación se estructura en varios sectores diferenciados. Uno de ellos es el núcleo principal del proyecto y comprende la renovación completa del vial que conecta la calle Maestro Estremiana con la glorieta Diego de Velázquez.

Es el recorrido con mayor tránsito peatonal y ciclista del parque y, además, del corredor bajo el que discurren las principales redes de abastecimiento y servicios. La intervención permitirá renovar simultáneamente el pavimento, las infraestructuras soterradas y el mobiliario urbano a lo largo de todo el recorrido, incluyendo las conexiones necesarias con el exterior del parque.

Otro sector estará dedicado a mejorar la accesibilidad del itinerario peatonal paralelo al vial principal. En la actualidad, la presencia de numerosos tramos de escaleras limita el uso de este recorrido y se prevé incorporar rampas en todos estos puntos para garantizar un recorrido completamente accesible, actuando únicamente en los espacios necesarios y se repararán los pavimentos más deteriorados.

La imagen urbana del parque será otro foco de actuación por lo que se renovará el acceso desde la glorieta de Diego de Velázquez mediante la consolidación de su estructura, se eliminarán los elementos metálicos añadidos con el paso del tiempo y se incorporará nueva iluminación y señalética.

NUEVOS ACCESOS

Una actuación similar se desarrollará en el acceso desde el paseo Cuéllar, donde además se instalará un elemento ligero sobre los pórticos existentes que proporcionará sombra durante el día y se convertirá en un nuevo elemento iluminado durante la noche.

La modernización del parque continuará con la renovación integral de la red de iluminación, que incluirá la sustitución tanto de las canalizaciones como de las luminarias en una fase posterior del proyecto.

En paralelo, se rehabilitará el vallado perimetral, corrigiendo las patologías detectadas y renovando los elementos deteriorados de piedra, hormigón y barandillas. También se renovarán los bancos de las tres plazas circulares mediante nuevos elementos continuos de hormigón armado con asientos de madera, mientras que los bancos históricos se reubicarán en otras zonas del parque para seguir prestando servicio.

La actuación se completará con la creación de dos nuevas entradas plenamente accesibles desde el paseo Cuéllar para mejorar la permeabilidad del límite norte del parque. Con los nuevos accesos se facilitará la circulación transversal y se reforzará la integración del parque en la trama urbana.