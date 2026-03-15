La reparación de un colector complicará desde este martes y durante dos semanas el tráfico en Parque Venecia

Mapa esquemático de los recorridos modificados ante las obras de reparación de un colector en Parque Venecia. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ecociudad inicia este próximo martes 17 de marzo la reparación de un colector de vertidos en la avenida de la Policía Local, en el barrio zaragozano de Parque Venecia, en concreto en el tramo entre la calle Piranesi y el acceso y salida del supermercado Lidl. Los trabajos están previsto que duren hasta el miércoles 1 de abril --dos semanas--. Un periodo durante el que será necesario activar un leve desvío y giros tanto de los vehículos particulares como de cuatro líneas de autobús que acceden al barrio o suben hacia el centro comercial Puerto Venecia.

Esto supone que desde este martes el tráfico de subida debe girar por calle Piranesi y volver a la avenida de la Policía Local por la avenida del Puente de los Suspiros.

En el caso de las líneas de autobús, tanto la 23 como la N5, sentido Parque Venecia, llegarán al barrio girando por Piranesi, avenida Puente de Los Suspiros a la rotonda de avenida Policía Local con Tiziano.

Por su parte, las líneas 31 y C4, sentido Puerto Venecia, sortearán las obras girando por Piranesi, avenida Puente de Los Suspiros y regresando a la avenida Policía Local.

En todos estos casos, la parada de bus que hay junto al CEIP María Zambrano queda suprimida mientras se desarrollen las obras.

Asimismo, se recomienda a los ciudadanos que durante los fines de semana busquen otras rutas alternativas con el fin de evitar posibles congestiones de tráfico en la zona y priorizar el acceso a los vecinos del barrio.