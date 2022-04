Repollés dice que suben un poco los casos de coronavirus en Aragón, pero "no hay repercusión hospitalaria"

ZARAGOZA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha reconocido que en todas las comunidades autónomas están subiendo "un poco" los casos de coronavirus, pero "la buena noticia es que no hay repercusión ni en hospitalización convencional, ni en las Unidades de Cuidados Intensivos".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la inauguración de las XVIII Jornadas Aragonesas de Medicina de Familia. Según ha dicho, el incremento de casos no se debe a la Semana Santa, sino que ya antes de esa fecha se había detectado "un ligero ascenso" por "la dinámica habitual que tiene este virus, que consta de oleadas, con mayor o menor intensidad".

Ese ascenso, "ahora se está manteniendo" y "es posible que en próximas fecha notemos un ligero incremento, sobre todo en hospitalización convencional", ha expuesto la consejera.

Repollés ha añadido que también tiene lugar en estas fechas una ola de gripe "tardía", en la que no hay un número elevado de casos, pero "sí bastantes más que otros años". Ha comentado que las enfermedades respiratorias tienen "este patrón" y "vamos a esperar un poco más a ver como se comportan".

"Sí que podemos esperar un ligero ascenso, pero de momento no preocupante", ha sintetizado. Preguntada por el incremento de casos en Asturias y la recomendación de las autoridades sanitarias de esa comunidad autónoma de usar la mascarilla, ha dicho que ya se encontraba "en una situación bastante comprometida hace unos diez días".

"Por circunstancias todavía no bien conocidas, hay comunidades autónomas que empiezan a ascender antes" en número de contagios y por eso "es prudente" recomendar el uso de la mascarilla, aunque no se puede ir más allá porque es una cuestión que se regula en el ámbito estatal y en estos momentos la normativa dice que no se han de usar en espacios interiores por lo que ha apelado "a la responsabilidad individual de cada uno".