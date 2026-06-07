Rescatado un barranquista francés con el fémur fracturado tras saltar a una poza en Bielsa (Huesca)

1093964.1.260.149.20260607204306 El médico del 061 y agentes de la Guardia Civil atienden a un senderista que se cayó al cauce del río Ara y sufrió heridas leves en el torso y la cara. Ocurrió el pasado viernes 5 de junio. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un barranquista de 37 años y nacionalidad francesa ha sido evacuado en helicóptero con una fractura de fémur tras sufrir un fuerte golpe en un salto en una poza del barranco la Plañera, en Bielsa (Huesca). En el rescate, realizado el pasado 2 de junio, participaron el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 que llevaron al herido hasta la helisuperficie de Benasque, desde una ambulancia lo trasladó al Hospital de Barbastro.

Es una de las operaciones de salvamento más aparatosas de los nueve rescates completados por la Guardia Civil entre el 1 de junio y este domingo 7 de junio en los que han auxiliado a una docena de personas --tres de las 12 de más de 60 años--, aquejadas de traumatismos fruto de caídas, de golpes de calor y también, en algunos casos, por verse superadas por las excursiones que afrontaban, de exigencia superior a su escasa preparación, según hace constar el Instituto Armado.

Es el caso de los dos senderistas, un hombre de 41 años y una mujer de 30 años y nacionalidad alemana, que el 1 de junio sobreestimaron sus posibilidades para la actividad no convenientemente planificada que afrontaron en el Coll de Siso, en la Sierra de San Chulián, en Benasque. Fueron rescatados por el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061.

Al día siguiente, además del auxilio del barranquista francés en Bielsa, la Guardia Civil atendió la llamada de auxilio para un senderista de 75 años vecino de Tarragona que se había caído durante una travesía del Camino de Santiago entre las localidades de Escara y Santa Cilia, en Jaca (Huesca). La caída le produjo diversas contusiones y laceraciones y fue trasladado al Hospital de Jaca.

Además, un senderista de 69 años vecino de Pamplona se luxó una muñeca por una caída en la zona de la Faja de Canarellos, en Torla (Huesca). El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 lo evacuaron a la pradera de Ordesa y de allí fue trasladado al Hospital de Jaca.

El viernes 5 de junio no hubo que ascender grandes alturas para dar con el suceso del día. Un senderista de 49 años vecino de la Comarca de Sobrarbe se cayó al cauce del río Ara en Aínsa (Huesca), lo que le produjo heridas leves en el torso y la cara. El GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 lo atendieron allí mismo y luego el accidentado fue trasladado a un centro de salud.

UN GOLPE DE CALOR QUE ACABA EN HOSPITALIZACIÓN EN EL CLÍNICO

La falta de preparación parece estar detrás de la llamada de socorro para dos senderistas de 35 y 47 años, ambos de nacionalidad lituana, que a media mañana, las 9.50 horas, ya se vieron sobrepasados y presentaban deshidratación y agotamiento en un punto del sendero GR-11, en el valle de Pineta, en Bielsa. Se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados hasta el refugio de Pineta, donde continuaron por sus propios medios.

Con el sol ya en lo alto del firmamento, otros dos senderistas, dos hombres de 62 y 37 años respectivamente, vecinos ambos de Zaragoza, avisaron de que el excursionista de mayor edad podía estar sufriendo un golpe de calor, con náuseas, vómitos y una presión en el pecho como principales síntomas. Ello activó el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados hasta la helisuperficie de Jaca, donde posteriormente el senderista afectado fue transferido al helicóptero medicalizado del 112 para ser llevado al hospital Clínico de Zaragoza.

Además, un senderista de 65 años y de nacionalidad inglesa se fracturó un tobillo por un tropiezo durante el descenso desde el Ibón de Batisielles al aparcamiento de Estós, en Benasque. Agentes del GREIM de Bensasque se trasladaron en vehículo oficial y, tras localizar al senderista, lo llevaron al centro de salud de Benasque.

Por último, este domingo un barranquista de 23 años vecino de Zaragoza se esguinzó un tobillo durante el descenso en el barranco Viandico, en Fanlo. Se activó el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al barranquista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta su vehículo particular, con indicaciones de acudir al centro médico más cercano.