Rescatados ilesos cuatro montañeros tras la caída de otro alud en la subida al pico Anayet (Huesca)

Lugar aproximado de la caída del alud. - ELABORACIÓN PROPIA

HUESCA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha rescatado este sábado a cuatro montañeros, todos ellos ilesos, afectados por la caída de un nuevo alud en el Pirineo aragonés, en este caso en la subida hacia el pico Anayet, en el valle de Tena.

El accidente se ha producido en la zona del Barranco de Culivillas, una ruta que asciende hacia los ibones de Anayet desde la estación de esquí de Formigal, han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil.

Dos de los montañeros accidentados quedaron sepultados por la nieve, pero han salido ilesos, al igual que los otros dos miembros del grupo.

El aviso ha llegado al 112 a las 12.29 horas procedente de una persona que realizaba esta ruta con raquetas, al comprobar que cuatro de las personas que marchaban por delante habían quedado parcialmente sepultadas por la nieve.

A continuación, se ha activado a los GREIM de Panticosa y de Boltaña y se ha puesto en prealerta a los medios sanitarias. A las 13.04 horas, una de las afectadas ha comunicado que todos los integrantes habían salido por sus propios medios y se encontraban en buen estado.

El GREIM de Panticosa ha inspeccionado la zona para confirmar que no había más personas afectadas.