Rescatados tres esquiadores accidentados en el Pirineo aragonés durante el fin de semana

1039120.1.260.149.20251228194108 Maniobra de aproximación del helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca para rescatar a una esquiadora de 24 años vecina de Tolosa que sufrió una rotura de tibia en un accidente ocurrido este sábado 27 de diciembre en el Collado de Aísa (Huesca). - GUARDIA CIVIL

HUESCA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil --GREIM-- han auxiliado este fin de semana a tres esquiadores accidentados en el Pirineo aragonés.

En el primero de los rescates, completado este pasado sábado 27, el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y médico del 061 evacuaron al Hospital de San Jorge, en Huesca, a una mujer de 24 años vecina de Tolosa (Guipúzcoa) que había quedado atrapada en la nieve con una rotura de tibia en el Collado de Aísa, en el término municipal de Aísa (Huesca).

Otra joven de 25 años y vecina de Las Rozas (Comunidad de Madrid) ha sufrido este domingo una caída en la ladera norte del Pico Maladeta, en Benasque (Huesca), lo que le ha producido un esguince de rodilla. Tras recibir el aviso a las 10.58 horas, el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 han acudido a socorrerla. Tras sobrevolar la zona y localizarla, ha sido evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde ya ha podido continuar por sus propios medios.

El segundo aviso se ha registrado a las 15.30 horas, cuando se ha comunicado que un esquiador de montaña de 27 años y vecino de Rentería (Guipúzcoa), presentaba un corte en una pierna fruto de una caída en la zona de La Majada de Sarrato-Pico Labaza, dentro del GR-11, en el término municipal de Panticosa.

La llamada de alerta ha activado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del 061 que, tras sobrevolar la zona y localizar al esquiador, lo han evacuado y trasladado hasta el centro de salud de la localidad de Escarrilla (Huesca).