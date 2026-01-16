La Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta retoma sus rutas con las grullas

Archivo - Grullas en la Laguna de Gallocanta. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta pone en marcha desde este próximo 29 de enero sus populares 'Rutas con las grullas'.

Estas visitas, que se llevan a cabo todos los fines de semana y festivos hasta el mes de marzo, permiten al visitante recorrer el entorno de la laguna para presenciar el espectáculo de la migración de la grulla común, ha informado el Gobierno de Aragón.

Dirigidas por educadores ambientales, las actividades ofrecen la posibilidad de observar el comportamiento de esta emblemática especie y conocer sus hábitos y características principales.

Es una propuesta gratuita promovida por la Dirección General de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón que tiene como objetivo aumentar el conocimiento ambiental del público que visita estos meses este Humedal Singular, uno de los más importantes de Europa.

Además de las visitas guiadas, desde este pasado 10 de enero, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta ofrece también información y atención al visitante desde su centro expositivo ubicado entre las localidades de Bello y Tornos.

PERIODO DE INVERNADA

El invierno constituye la temporada alta en este Espacio Natural Protegido gracias al periodo de invernada de la grulla común. Según el último censo, del 13 de enero, realizado por técnicos de Biodiversidad de la empresa SARGA y Gobierno de Aragón, en torno a 7.860 grullas descansan en estos momentos en la cuenca de Gallocanta, una cifra ligeramente inferior a la de años anteriores pero que se corresponde con los valores habituales para esta época del año.

Factores como las temperaturas y borrascas de las últimas semanas han podido influir en el desplazamiento de la especie más al sur, en un año ya de por sí atípico, marcado por la gripe aviar.

La invernada se prolongará hasta mediados de febrero; fecha en la que posiblemente, comiencen a verse las primeras danzas de cortejo, dando inicio así al paso prenupcial y al viaje migratorio de regreso al norte de Europa.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de la web 'www.rednaturaldearagon.com'.