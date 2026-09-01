La Residencia Magda Godia de Mequinenza abre sus puertas a los primeros residentes

La Residencia de Personas Mayores y Centro de Día Magda Godia de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La Residencia de Personas Mayores y Centro de Día Magda Godia de Mequinenza inicia esta semana su actividad con la llegada de los primeros residentes, un proceso que se desarrollará de forma progresiva para permitir la puesta en marcha ordenada del servicio y garantizar desde el inicio la calidad de la atención y de los cuidados.

Los primeros diez residentes pasarán a vivir en el centro a partir de este miércoles, 2 de septiembre, mientras que los primeros usuarios del Centro de Día tendrán que esperar hasta finales del mes de octubre. Posteriormente, se irán incorporando nuevos residentes hasta completar progresivamente la ocupación del centro.

De hecho, además de estos diez primeros usuarios, se está tramitando una decena de solicitudes de plaza adicionales tanto residenciales como de centro de día, procedentes de diferentes municipios del Bajo Cinca. Estas personas podrán acceder a las plazas disponibles conforme avance el proceso de puesta en marcha y admisión.

La incorporación paulatina de los usuarios responde a la necesidad de poner en funcionamiento un servicio asistencial de estas características de forma gradual, permitiendo al equipo profesional y a la entidad gestora adaptar los protocolos, la organización y la atención a las necesidades de los residentes.

La Residencia de Personas Mayores y Centro de Día Magda Godia dispone de 78 plazas residenciales y 39 de centro de día, y cuenta con 38 habitaciones individuales y 20 dobles, todas ellas con baño, además de espacios destinados a rehabilitación, atención sanitaria, comedor, biblioteca y zonas de convivencia.

La gestión del centro ha sido adjudicada a la Fundación Rey Ardid por un periodo inicial de cinco años, prorrogable por otros dos. La entidad cuenta con más de tres décadas de experiencia en la gestión de residencias de personas mayores y actualmente gestiona 17 centros residenciales, además de centros de día y servicios de atención domiciliaria. Su modelo asistencial se basa en una atención integral y centrada en la persona, con programas orientados a mantener la autonomía y adaptar los cuidados a las necesidades, preferencias y hábitos de cada residente.

UN PROYECTO INICIADO EN 2008

La apertura del equipamiento culmina un proyecto iniciado en 2008 y desarrollado en dos fases, con una inversión global de 8.760.100,74 euros.

La primera fase se ejecutó entre 2008 y 2011 y supuso una inversión de 739.768,80 euros, financiada por el Gobierno de Aragón a través del Fondo de Cohesión Comarcal. Estos trabajos incluyeron la redacción del proyecto, los trabajos previos, el movimiento de tierras y la construcción de la estructura del edificio.

Tras la paralización de las obras durante alrededor de una década por falta de financiación, el proyecto se retomó en 2021 y las obras de la segunda fase comenzaron posteriormente, con una inversión de 8.020.331,94 euros. Esta actuación permitió completar la construcción del edificio, su equipamiento y la adecuación del entorno.

La financiación de esta segunda fase ha procedido principalmente del Plan MINER, con alrededor de 5,3 millones de euros aportados a través del Instituto para la Transición Justa y el Gobierno de Aragón, a los que se suman más de dos millones de euros de fondos propios aportados por el Ayuntamiento de Mequinenza y 728.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Con la apertura de la Residencia de Personas Mayores y Centro de Día Magda Godia, Mequinenza incorpora un nuevo recurso asistencial para las personas mayores que dará servicio tanto al municipio como a otras localidades limítrofes tanto del Bajo Cinca como de otras comarcas permitiendo a sus usuarios recibir atención especializada en un entorno próximo a sus familias y lugar de residencia habitual.