La resiliencia del bosque mediterráneo protagoniza un curso internacional el próximo mes de abril en Zaragoza

El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) han organizado el curso internacional 'Management strategies to improve the resilience of Mediterranean forests' --Estrategias de gestión para mejorar la resiliencia de los bosques mediterráneos--, que abordará las herramientas más adecuadas de gestión de los ecosistemas forestales en un contexto de cambio global.

"Hemos diseñado un programa de impacto con expertos invitados de organizaciones internacionales, universidades, centros de investigación y administraciones de distintos países para abordar un tema que creemos es prioritario en el Mediterráneo", ha explicado la coordinadora académica del curso en el CIHEAM Zaragoza, Maite Aguinaco.

Asimismo, ha explicado que la formación combinará sesiones teóricas y prácticas, casos reales y una visita técnica para conocer 'in situ' un ejemplo de gestión en una cuenca forestal. El CREAF asume la coordinación científica del curso y ha contribuido activamente en el diseño de su contenido.

Entre los ponentes se encuentran representantes del CREAF; de la Oficina Regional del Instituto Forestal Europeo para el Mediterráneo (EFIMED), entidad que, además, colabora con el curso; de la Universidad de Lisboa; de la Universidad austríaca BOKU; y del centro de investigación francés INRAE, entre otros.

RESILIENCIA FORESTAL

La resiliencia forestal, entendida como la capacidad de los bosques para asimilar presiones y cambios ambientales sin perder sus funciones y características esenciales, será uno de los ejes centrales del curso, dirigido a profesionales del sector público o privado que trabajan para el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas forestales en regiones con clima mediterráneo.

Los participantes podrán adquirir herramientas prácticas para evaluar la resiliencia de los bosques mediterráneos y actualizar sus conocimientos y competencias en gestión forestal para hacer frente a las principales amenazas que están poniendo en peligro estas zonas forestales --sequías, incendios y plagas--.

La formación, que se impartirá del 15 al 20 de abril, cuenta con 50 plazas, 25 para participación presencial, en el CIHEAM Zaragoza, y 25 en línea, y se impartirá en inglés. Las inscripciones están abiertas en 'iamz.ciheam.org'.