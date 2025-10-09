La restauración del farol de la Basílica del Pilar, novedad en el Rosario de Cristal 2025

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La restauración del farol de la Basílica del Pilar será una de las principales novedades del Rosario del Pilar 2025, que recorrerá las calles de Zaragoza el último día de las fiestas del Pilar a partir de las 18.30 horas.

El deán del Cabildo Metropolitano, Juan Sebastián Teruel, y el coordinador del grupo de trabajo que organiza la salida cada año, Domingo Figueras, han presentado las novedades este jueves en rueda de prensa.

Teruel ha recordado que el Rosario de Cristal sale durante las fiestas del Pilar desde 1890 y constituye "un signo de devoción popular único en el mundo y al que tanto cariño profesan zaragozanos y aragoneses". Ha deseado que la restauración del gran templo de la Basílica del Pilar sea "tan rápido" y se lleve a cabo "tan bien" como su farol.

Domingo Figueras ha manifestado que "el Rosario de Cristal sigue vivo" porque cuando salió la pandemia sus organizadores y devotos dijeron "todos adelante y así ha sido".

La restauración del farol del Pilar se anunció en 2023 "y este año ha sido posible", sucediendo a la restauración anterior, de 1993, ha continuado Figueras, quien ha explicado que se han seguido las directrices de la reparación del farol de la Hispanidad, que se llevó a término el año pasado, de forma que se ha cambiado el chasis, que era de 1915, y "aguantaba, pero la parte de arriba sufría con el traqueteo de los cristales". Además, se ha instalado iluminación 'led' porque el original llevaba conectores de cizalla antiguos y con "apaños"; ahora "hay luz hasta en los campaniles".

El farol "sufría bastante" en las salidas porque la soldadura, de estaño y plomo, se ha aflojado y podrido, y ahora se ha restaurado esta parte, ha dicho, elogiando a las empresas e ingenierías que han colaborado en la restauración. "Es una de las carrozas más importantes".

"Este proyecto ya lo hemos cumplido, pero no nos vamos a quedar ahí y vamos a ir renovando todas las carrozas que queden", tanto la iluminación como el chasis, ha avanzado el coordinador del grupo de trabajo.

Este año se ha terminado la iluminación del tercer grupo de los Misterios Gloriosos, incrementándose la iluminación y renovándose la de los más pequeños; también se han cambiado pilas y bombillas.

La inversión, este año, en restauraciones y puesta a punto ha tenido un coste de más de 60.000 euros que el Cabildo Metropolitano ha sufragado en su totalidad, con 10.000 euros destinados a la iluminación de los Misterios, 6.000 para cambiar pilas y bombillas, 2.000 en faroles de mano y 40.000 para el farol del Pilar. "Estamos abiertos a todo tipo de donativos", ha dicho Figueras, quien ha añadido que "la gente sigue respondiendo en ese sentido".

RECORRIDO

También ha comentado que se ha modificado el recorrido, de acuerdo con el Ayuntamiento, y que partirá de la calle Santo Dominguito, pasando por San Vicente de Paúl, Sepulcro, Coso, plaza España y Don Jaime I, lo que permite resolver el problema del retorno del Rosario de Cristal a la iglesia a nivel logístico.

Habrá puntos de información en la confluencia de la calle Pedro Joaquín Soler con Verónica; la calle Verónica a la altura de los números 12 y 18; la plaza José Sinués y la calle San Andrés.

Este año se incorporan los grupos del Ayuntamiento de Sástago (Zaragoza), en el segundo Misterio Gozoso; la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en el tercer Misterio Glorioso; la Casa de Andalucía, en el farol de Santuarios Marianos; y la Cofradía Hermandad de Cristo Despojado, en el farol de La Salve.

Habrá una representación especial de la Villa de Híjar (Teruel) y su Rosario, que portará su primer Misterio Gozoso en conmemoración del centenario de su Rosario o Procesión de los Faroles. Al inicio del Rosario de Cristal de Zaragoza sonará el himno a la Virgen del Carmen, cantado por los rosarieros despertadores de Híjar.

En total sumarán 220 grupos participantes, con el precedente de 12.000 asistentes el año pasado de toda la Comunidad Autónoma y del resto de comunidades de España.

MUSEO DE FAROLES

Domingo Figueras ha dejado claro que el Museo de Faroles "da vida al Rosario todo el año y los turistas pueden contemplarlo y apreciarlo todo el año".

Este año se han vuelto a iluminar los Leones, que no salen, se han colocado en el altar dos Misterios iluminados, se ha mejorado la iluminación del farol de La Marina y se ha renovado parte de la iluminación interior de la iglesia.

"Esto es un patrimonio de la ciudad que nos da nombre a nivel nacional", ha indicado Figueras, quien ha hecho un llamamiento a "la gente que quiera colaborar y trabajar, o colaborar económicamente", que se pueden enviar por 'bizum' y son desgravables. En la campaña del año pasado, El Rosario-Tu Cristal los devotos entregaron donativos por 22.000 euros.