Restaurada la torre del castillo de La Hoz de la Vieja (Teruel) tras una inversión de 101.171 euros

Torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja - GOBIERNO DE ARAGÓN

TERUEL, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha finalizado las obras de consolidación y restauración de la torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja. Los trabajos se adjudicaron en noviembre del pasado año a la empresa Prames S.A. por importe de 101.171,67 euros (IVA incluido).

La intervención realizada en la torre del castillo ubicado en las Comarca de Cuencas Mineras ha permitido frenar el proceso de deterioro que afectaba a este bien patrimonial, situado sobre el núcleo urbano y construido con gruesos muros de mampostería.

Antes de la actuación, la torre presentaba un estado de conservación muy deficiente, con pérdida de elementos del vano de acceso, inestabilidad de almenas y parapetos, desprendimientos en los muros, grietas y fisuras, erosión de juntas y sillares, presencia de vegetación, degradación de restos de madera y acumulación de escombros en el interior.

Los trabajos ejecutados comenzaron el 9 de diciembre del pasado año y se centraron en la consolidación y conservación del conjunto. Se llevaron a cabo labores de limpieza, saneado y eliminación de vegetación, tratamientos biocidas, relleno de oquedades con lechadas de cal, cosido de grietas, rejuntado de fábricas y reposiciones volumétricas con mampostería compatible. También se consolidaron almenas, parapetos y muros, se retiraron elementos degradados y se actuó en el interior de la torre para mejorar su estabilidad y seguridad.

Las obras han finalizado en el mes de mayo y han conseguido detener el proceso de ruina del bien. Se ha reforzado la estabilidad del monumento y se ha contribuido a preservar sus valores históricos, constructivos y paisajísticos para las generaciones futuras.

Conscientes de ello, y para continuar en la labor de preservación de este bien, el Gobierno de Aragón ha encargado en abril a Siste Arquitectura S.L.P, por un importe de 14.153,35 euros (IVA incluido), el proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación de accesos, restauración y puesta en valor de la torre.

Estos trabajos permitirán visitar su interior y disponer de espacios que pueden funcionar como salas expositivas que expliquen el monumento, además de poder acceder hasta su coronación y disfrutar del paisaje desde el adarve almenado.