Resultados PISA: Aragón señala a la Lomloe por el "desplome" educativo

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha considerado que "los demoledores resultados del Informe PISA 2025 en Aragón confirman el fracaso sin paliativos de la Lomloe, una ley ideológica que destruye la excelencia académica".

Así ha sintetizado la consejera de Educación las conclusiones sobre el último Informe PISA, en el que Aragón se sitúa ligeramente por encima de la media europea en Lectura y Ciencias, pero por debajo en Matemáticas, según el último Informe Pisa de la OCDE, en el que España ha obtenido su peor resultado de la historia.

Destacan el descenso de diez puntos en Lectura desde 2022, de 16 puntos en Matemáticas y de ocho en Ciencias. En los tres casos ya venían de sacar su mínimo histórico en 2022.

Susín ha referido al que ha sido el "primer examen real" al que se ha sometido la Lomloe, en vigor desde 2021, y que acabó de implementarse en el curso 2023/24.

"Esto es lo que sucede cuando las izquierdas, que creen que la educación es un juguete ideológico, se ponen a legislar", ha aseverado la responsable de Educación, y ha remarcado en varias ocasiones que "el centro del sistema educativo debe de ser el aprendizaje".

"DESPLOME GENERALIZADO E HISTÓRICO"

De acuerdo con los datos que se han dado a conocer este 8 de septiembre, la Comunidad Autónoma de Aragón ha experimentado un "desplome generalizado e histórico" en las competencias de los alumnos de 15 años, que caen a "mínimos nunca vistos en la serie histórica".

"No se evalúa al alumno, sino al sistema que le educa y sabíamos que los resultados iban a ser pésimos; ya apuntaron un empeoramiento en la pasada edición", ha recordado la consejera.

En sus palabras, "el sistema educativo aragonés sufre las catastróficas consecuencias de la reforma impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, sectaria y aprobada sin consenso, de espaldas a la comunidad educativa".

"Hablamos de una caída libre provocada por un modelo pedagógico fallido", un "desplome" que apunta a "una pérdida de la excelencia" y una "preocupante transferencia de alumnos hacia las franjas de bajo rendimiento", ha añadido.

MENOS DE UN 1% DE ALUMNOS EXCELENTES

En Aragón, indica el informe, el 32,3% del alumnado de Matemáticas y el 28,6% en Lectura se encuentran ya relegados al nivel 1, el más bajo, y los estudiantes excelentes, catalogados como nivel 6, apenas representan un 0,6% en Matemáticas y 0,2% en Lectura.

Susín ha lamentado que estos datos reflejan "una tendencia inequívoca de retroceso generalizado y pérdida de excelencia" en el rendimiento educativo de Aragón durante la última década, ya que ha experimentado "una caída severa y continuada en las tres áreas evaluadas".

En estos 10 años de sucesivos informes PISA, Aragón ha perdido 38,3 puntos en Matemáticas, mientras España retrocede 28,4 puntos y la OCDE cae 27,2 puntos.

En concreto, la puntuación media de Aragón cae en 2025 hasta los 462,0 puntos, 24,9 puntos menos respecto a la edición de 2022 --486,9-- y se desploma 38,3 puntos en 10 años: de los 500,3 puntos a 462,0 puntos en 2025. Por tanto, se trata del peor resultado registrado desde 2006, situándose en la octava posición a nivel nacional.

En Lectura, también se constata "un retroceso claro", con una pérdida de 45,7 puntos desde 2015, descendiendo de su máximo de 506,4 puntos a 460,7 puntos en 2025 y ocupando el séptimo lugar a nivel nacional. Esa pérdida de 45,7 puntos supera la caída de España (-44,2) y la de la OCDE (-31,6).

Además, en Ciencias la marca desciende a 481,9 puntos, lejos de la obtenida en la edición anterior, de 499,5 puntos. El retroceso acumula un retroceso de 25,7 puntos en total, pasando de 507,6 puntos en 2015 a 481,9 puntos en 2025 y colocándose en octava posición.

Los indicadores muestran una caída de 15,7 puntos en España y de 11,3 puntos en la OCDE. Este retroceso sitúa a Aragón en los niveles más bajos de su serie histórica, diluyendo la ventaja que tradicionalmente mantenía frente a las medias nacionales e internacionales.

"LA HERENCIA DE LAS IZQUIERDAS"

El Gobierno de Aragón ha certificado que, a la vista de estos resultados, la LOMLOE ha constituido "un ataque a la equidad y el esfuerzo; ésa es la herencia que dejan las izquierdas", ha lamentado Susín.

Estos resultados, ha defendido, son la consecuencia de haber pergeñado "una ley sectaria e ideologizada, aprobada sin consenso", que reemplaza el rigor por la promoción automática y que devalúa el mérito, una maniobra que desincentiva sistemáticamente el esfuerzo entre los alumnos.

UN GRUPO DE TRABAJO PARA REVISAR "DE ARRIBA A ABAJO" EL CURRÍCULO

La consejera Susín ha asegurado que la Comunidad Autónoma de Aragón no va a renunciar a una educación "de calidad, digna y basada en el conocimiento y el esfuerzo" y ha anunciado la próxima creación de un grupo de trabajo formado por un equipo de profesionales del ámbito educativo con experiencia en el aula, capacidad de gestión y de evaluación del sistema para revisar "de arriba a abajo" el currículo aragonés y cómo se están impartiendo las materias instrumentales fundamentales.

Se ha comprometido a trabajar para llevar a cabo "una reducción drástica de la carga burocrática del profesorado" con un objetivo claro: que se puedan dedicar "a lo que hacen mejor: enseñar".

Otra de las medidas en las que va a trabajar el Ejecutivo autonómico en esta legislatura será reorganizar las cargas de trabajo en los centros educativos para adaptarlas a las necesidades de aprendizaje reales y crear una futura unidad del dato que recopile y analice todos los indicadores de evaluación para que las decisiones en política educativa se tomen "basándose en el rigor y la ciencia, no con criterios sectarios".

CRÍTICAS A CATALUÑA Y A PILAR ALEGRÍA

Susín ha recordado en su intervención el "recorte" de 1,2 millones de euros que llevó a cabo Pilar Alegría en su etapa como ministra de Educación en fondos de cooperación territorial, destinados a la equidad y la lucha contra el abandono escolar, como ejemplo de una gestión "ineficaz y carente de planificación en el medio plazo".

También ha deplorado que el Gobierno central haya permitido que Cataluña intente "camuflar el desastre" de los resultados obtenidos en el PISA mientras Aragón, como otras Comunidades, "sí está haciendo los deberes y dando respuestas".

El objetivo del Gobierno de Azcón tras estos "malos resultados", ha insistido, es "trabajar para solventar el colapso educativo al que nos ha llevado el sanchismo".

"Frente al desmantelamiento de lo académico al que nos han abocado las leyes socialistas, Aragón no va a renunciar a una educación de calidad, digna y basada en el conocimiento y el esfuerzo", ha concluido Carmen Susín.