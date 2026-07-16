El retablo mayor de la Iglesia de San Martín del Río regresa restaurado tras una inversión de 127.000 euros

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, durante la presentación del retablo restaurado. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SAN MARTÍN DEL RÍO (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El retablo mayor de la Iglesia Parroquial de San Martín en la localidad turolense de San Martín del Río ha recuperado todo su esplendor tras un proceso de restauración en el que el Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha invertido más de 127.000 euros.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo aragonés, Pedro Olloqui, ha asistido este jueves a la presentación de la restauración del retablo mayor, un acto en el que ha estado acompañado por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, la directora general de Transparencia, Participación Ciudadana y Acción Exterior, Sheila Serrano, la concejal del Ayuntamiento de San Martín del Río, Gloria Pardos, el párroco Avelino José Belenguer y el historiador Jesús Criado Mainar.

La restauración del monumental retablo mayor de San Martín del Río ha finalizado en mayo de este año y ha devuelto a este conjunto de gran valor histórico-artístico una visión renovada de sus dorados y policromías, oculta en el momento de su intervención por una gruesa capa de polvo y suciedad acumulada a lo largo de los años.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, ha asegurado que el retablo restaurado es una obra "muy importante y muy significativa para la provincia de Teruel y para Aragón", que ha conllevado una "fuerte inversión de casi 130.000 euros para poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio".

Ha apostillado que "hoy San Martín del Río es un símbolo para contar el fuerte compromiso del Gobierno de Aragón con el territorio, el patrimonio y la cultura". El retablo de San Martín ha pasado por un proceso de restauración "muy intenso" que le ha devuelto la policromía, "el esplendor, la brillantez y la luminosidad". La riqueza del retablo "nos permite entender la relevancia e historia del municipio", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha elogiado la labor del Ejecutivo autonómico en la restauración del patrimonio de los municipios, que demuestra "el compromiso que tiene el Gobierno de Aragón con la despoblación y con la recuperación del patrimonio".

La restauración del patrimonio es también una prioridad para la presidenta del parlamento aragonés, que ha recordado que pronto se iniciará la rehabilitación del Palacio de la Aljafería. "Nos han dejado un legado que tenemos que ser capaces de transmitir en las mejores condiciones", ha señalado, para asegurar que es "un orgullo compartir este día de felicidad con los vecinos de San Martín".

La concejal Gloria Pardo ha expresado con emoción que hoy es "un día de fiesta" para San Martín. "Todos los vecinos estamos súper contentos porque hace mucho tiempo que estábamos esperando esta intervención y damos las gracias al Gobierno de Aragón y a todos los que han hecho posible que San Martín brille más".

FINALES DEL SIGLO XVI

La iglesia parroquial de San Martín del Río está dedicada al santo que da nombre al municipio y fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 2001. Se trata de una construcción de finales del siglo XVI en estilo gótico tardío con elementos ya renacentistas, que en el siglo XVII experimentó algunas pequeñas reformas exteriores como la construcción de una nueva portada superpuesta.

Posteriormente, en el siglo XVIII fue renovada totalmente al interior con una decoración barroca de motivos realizados en estuco.

El monumental retablo mayor dedicado a San Martín está incluido en el Inventario de bienes muebles en posesión de instituciones eclesiásticas en Aragón con el número IIC ARAGÓN 43871.0. Se trata de un retablo de grandes dimensiones, que supera los 13 metros de altura y los 8 de anchura, que aparece articulado en basamento, sotabanco, banco y dos cuerpos de tres calles y dos entrecalles cada uno más un ático también de tres calles.

Solo el basamento es de piedra y muestra la inscripción "AÑO 1739", correspondiente al momento en que el retablo fue montado de nuevo tras su desmontaje para proceder a la redecoración total del interior del templo.

El resto del retablo está realizado en madera tallada, dorada y policromada, muestra una mazonería de gran potencia y estructura arquitectónica, en cuyas casas principales se sitúan esculturas de bulto redondo, mientras que las casas secundarias se decoran con altorrelieves, todos ellos pintados con motivos realizados en tonos vivos tanto mediante la técnica del estofado como a pincel.

Iconográficamente el retablo contiene en la casa central una representación de San Martín de Tours montando a caballo y partiendo su capa con una espada para dársela a un mendigo. Este grupo escultórico se sitúa sobre el tabernáculo que preside el retablo y aparece flanqueado en las calles laterales por sendas esculturas de San Fabián y San Sebastián, mientras que en las entrecalles se observan relieves alusivos a la vida del santo titular.

Según la documentación histórica conservada, estudiada por el profesor Ernesto Arce Oliva, este retablo romanista, que utiliza un lenguaje clasicista inspirado en el arte romano del renacimiento pleno, fue realizado por el escultor Juan Miguel Orliens y su cuñado Juan de Acurio entre 1613-1615, y dorado y policromado por Mateo Viñas y Joseph Pérez entre 1677 y 1678.

DEFICIENCIAS EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN

El gran valor histórico-artístico del retablo y las deficiencias que su estado de conservación presentaba (abundante suciedad superficial, pérdidas puntuales en policromías y dorados, oscurecimiento y amarilleamiento de barnices, pequeñas faltas volumétricas, manchas de humedad y zonas de desgaste en el basamento) motivaron que en 2021 la Dirección General de Patrimonio Cultural encargase a la conservadora-restauradora Covadonga Menéndez Zapata la redacción del proyecto para su restauración, que fue entregado en diciembre de 2021 y posteriormente actualizado en enero de 2025.

Ya con el proyecto actualizado, su ejecución se licitó y el contrato fue adjudicado a la empresa Arteayud S.L. por un importe de 127.050 euros (IVA incluido), financiados íntegramente por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural.

La intervención llevada a cabo por el equipo de restauradores de Arteayud S.L., dirigido por Raquel Marco, ha consistido en una minuciosa fase de estudios previos de índole interdisciplinar para la recopilación de datos, tanto históricos, realizados por el historiador del arte José Luis Cortés y el doctor en Historia del Arte Jesús Criado, como de caracterización de materiales a través de análisis de laboratorio y estudios de análisis de imagen mediante el uso de diferentes longitudes de onda.