El reto de los taxis de Zaragoza: atraer a jóvenes y potenciar su app para competir "al mismo nivel" con Uber y Cabify

Este 2025 ya se han vendido 45 licencias, que se suman a las 108 del pasado año 2024

Desde el sector destacan la incorporación de mujeres y jóvenes, así como inmigrantes procedentes de Rumanía y Moldavia

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza cumple 75 años y, además de los actos conmemorativos programados para los próximos días, afronta el fututo con el reto de atraer a los usuarios más jóvenes a través de una apuesta por potenciar el canal digital. De esta manera podrán competir con sus 1.758 vehículos "al mismo nivel" que Uber y Cabify en la ciudad.

En una rueda de prensa este lunes, 21 de abril, en las instalaciones de la Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza, su presidente, Sergio Artal, ha precisado que entre sus objetivos se encuentran la ampliación de los servicios para el sector, implementar mejoras en su sede de la avenida Gómez Laguna, como un incremento de las plazas de parking, y renovar la gestión de flotas.

"Queremos que sea más accesible --pedir un taxi-- a través de móvil y que incluso se pueda hacer por Whatsapp, estamos en ello", ha adelantado Artal, para "ponernos al mismo nivel" que Uber y Cabify, es decir, "igualarnos" a ellos, especialmente para atraer a "la gente joven.

"Lo que más nos interesa es que pidan un taxi por la app, más que nada para estar al mismo nivel que la competencia", ha apostillado el presidente de la Cooperativa, para reconocer que esta carencia puede deberse a la "falta de divulgación".

Por ello, la miembro del Consejo Rector, Silvia Murillo, quien también ha participado en la rueda de prensa, ha avanzado que se está probando un nuevo programa de gestión de flotas "muy innovador" que agilizará la atención de llamadas al tiempo que ofrecerá ventajas a los taxistas. "Nuestra intención es que funcione lo antes posible, porque todo esto es un proceso de cambio y nos tenemos que adaptar".

También ha incidido Sergio Artal en el número de vehículos adaptados de los que disponen, un total de 108: "Cada vez hay más dependencia de estos vehículos y la gente es un poco reacia", pero el propósito es que la cifra vaya a más. Además, ha indicado, "hay dos o tres que pertenecen a la otra emisora, la '42', pero son socios de Cooperativa".

A modo de radiografía del sector del taxi en Zaragoza, Artal ha detallado que el número de mujeres taxistas asciende a 60 en la actualidad, también ha subrayado la llegada de gente joven, así como procedentes de otros países. En este sentido, ha recalcado la incorporación de nuevos taxistas rumanos y moldavos. El número de licencias vendidas en 2024 fue de 108, y este año ya se sitúa en 45.

UBER Y CABIFY

Respecto a los VTC --Uber y Cabify--, Sergio Artal ha afirmado: "No nos negamos a que no estén en estas plataformas, pero lo que sí que queremos es que estén regulados", de manera que "estamos pendientes de que se cumpla lo que el Ayuntamiento --de Zaragoza-- y la DGA prometieron: que se llevarían los taxis que no cumplieran la normativa".

"Lo que no puede ser --ha continuado-- es que estén trabajando sin cumplir las condiciones que a nosotros nos exigen. Todos los años tenemos que pasar unas revisiones en las que todo tiene que estar en regla para poder circular y queremos lo mismo, que estén ellos en regla igual que nosotros".

Por el momento, "no se han llevado ninguno que sepamos", han apuntado desde la Cooperativa, enfatizando en que "no nos negamos a que no estén las VTC, pero siempre que estén reguladas y en condiciones".

ASÍ HA CAMBIADO EL MÉTODO DE TRABAJO

A lo largo de estos 75 años, el método de trabajo de los taxistas ha sufrido cambios significativos. Tal y como ha rememorado Artal, "antiguamente había un teléfono junto a la parada y cuando se solicitaba un servicio, sonaba ese teléfono y lo cogía el primer taxista, que se acercaba a donde le reclamaban".

Con la llegada de las emisoras, ha seguido, "todo cambió", puesto que los servicios comenzaron a hacerse por voz "y los diferentes compañeros que estaban alrededor" del lugar indicado "lanzaban su posición", quedando para el más próximo. "Todo esto ya ha desaparecido con la gestión de flotas, que ya es automáticamente y se reconoce cuál es el coche más cercano por satélite", ha explicado.

No obstante, el futuro más próximo hará posible pedir un taxi a través de WhatsApp o plataformas que ya existen, como la de '1Taxi', en funcionamiento desde hace varios años, o la puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza, 'Moza'. Han expresado que la mayoría de los usuarios utilizan el teléfono para solicitar el servicio, aunque la app ha anotado últimamente incrementos importantes durante las noches.

CALENDARIO CONMEMORATIVO

Los actos de celebración del 75 aniversario de la creación de la Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza han empezado este lunes con la campaña '75 días de donación', ha manifestado Artal, quien ha animado a sumarse a la misma al máximo número de donantes posible.

El día 23 de abril tendrá lugar una caminata solidaria a favor de la Asociación TEA. Asimismo, se han organizado cuentacuentos, una comida popular, actuación de magia a cargo del 'Mago Sicilia', un bingo y actuación musical.

La jornada del 24 de abril incluirá una misa en la Basílica del Pilar, donde se colocará a la Virgen un manto de la Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza y se donarán unas flores "para que nos proteja para la conducción", ha añadido Artal. Esa misma noche habrá una cena de gala, a las 20.30 horas, con presencia institucional.

Por último, el presidente de la Cooperativa ha hecho referencia a los distintos servicios disponibles para los taxistas, desde gestoría, hasta talleres, lavadero y emisora, muchos de los cuales también están abiertos para el público general, como es el caso de los lavaderos, talleres y cafetería.

La flota de la emisora '75' es la más numerosa de Zaragoza, con 1.044 taxis y la que cuenta con mayor número de vehículos adaptados. Por otro lado, la Cooperativa de Auto Taxi de Zaragoza, que también cuenta con asociados de la emisora '42', suma 1.758. El total de taxis en la ciudad de Zaragoza es de 1.777, según ha contado Artal.