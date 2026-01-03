Revisados más del 77% de los inmuebles del Plan de Inspección en Zamoray-Pignatelli

Plan de Inspección Zamoray-Pignatelli. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha completado el 77,04% de su Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray-Pignatelli y el Casco Histórico al completar la visita a 208 de los 270 inmuebles previstos.

El objetivo de estas actuaciones es analizar el deber de conservación edificatoria en términos de "seguridad y estabilidad de los edificios, de manera que se elimine en lo posible el estado de inseguridad de la edificación que pueda existir en la actualidad", ha informado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Desde el pasado mes de abril, cuando se se iniciaron las visitas técnicas, y hasta final de diciembre, las inspecciones municipales han arrojado un balance de 49 edificios en perfecto estado físico y administrativo, 109 inmuebles con alguna incidencia media o normal, y 46 con requerimientos por cuestiones de mayor gravedad. Asimismo, hay cuatro inmuebles donde la propiedad o residentes han impedido el acceso a las fincas.

En resumen, un 75,96% de los edificios --158 de los 208-- está en correcta situación --49-- o con algunas salvedades --109--, "por lo que no existe un riesgo de las estructuras, si bien es necesario en algunos mejorar la conservación y mantenimiento para evitar la degradación con el paso del tiempo, y que desemboque en otras situaciones más complejas", ha indicado Víctor Serrano.

Existe otro 22,12% de mayor gravedad catalogados en prioridad alta de actuación, o sobre los que se ha emitido providencias o diligencias --46-- y en un 1,92% no se ha podido por el momento entrar a analizar --cuatro inmuebles...

HUMEDADES, PRINCIPAL PROBLEMA

Dentro de las patologías subsanables y requerimientos que los funcionarios han ido registrado, el problema más frecuente tiene que ver con las humedades, por lo que un 54,81% de todos los inmuebles tendrán que actuar para solventar manchas de humedad, corrosión de elementos metálicos, descamación de revocos, o filtraciones.

El segundo problema más común tiene que ver con las fachadas, dado que el 50,96% de los edificios debe hacer actuaciones de pintura, impermeabilización, reparación de fisuras o mantenimiento de elementos.

En tercer lugar, un 39,42% de los inmuebles tendrá que mejorar cuestiones de la red de saneamiento, es decir tuberías de agua residuales, bajantes y sus conexiones, fosas, o renovación de fontanería; y en el mismo porcentaje deberán prestar atención a sus cubiertas, en concreto a posibles problemas en tejas, cornisas, aislamiento, inclinación, acumulación de suciedad o vegetación.

"En el listado de peticiones de mejora para obtener un estado de revista perfecto también se encuentran otras situaciones como la necesidad de actuar en estructuras y balcones, o frente a la presencia de xilófagos --termitas-- o fibrocemento", ha añadido el consejero.

De igual forma, "al 40% de los edificios visitados se les ha solicitado poner al día y/o presentar su Inspección Técnica de la Edificación (ITE), que es una obligación de los propietarios regulada por normativa nacional", ha recordado Víctor Serrano.

CONTINÚA EL TRABAJO

El Plan Especial de Inspección de Edificios continuará a principios de 2026 hasta alcanzar el análisis de los 270 inmuebles propuestos, y después se estudiará su extensión a otras zonas de la ciudad.

Para ello se dividió el mapa de Zamoray y Pignatelli, en El Gancho, en 14 tramos o áreas por las que irán pasando el equipo de técnicos o agentes inspectores municipales compuesto por cuatro arquitectos técnicos y dos arquitectos con la colaboración de personal jurídico y administrativo de este mismo Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, así como la colaboración de la Policía Local.

Por ley, los propietarios de cualquier inmueble son los responsables de acometer las obras necesarias para el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes.

Asimismo, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es por ley una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años.

No obstante, es conveniente prestar atención a la evolución y mantenimiento de los inmuebles, dado que cada uno tiene sus particularidades.

Dada la antigüedad de los edificios de la zona de Zamoray- Pignatelli, las condiciones socioeconómicas del entorno, y las peticiones y preocupación de los colectivos vecinales, así como de los grupos políticos municipales, el Ayuntamiento inició este Plan de Inspección para un análisis exhaustivo de la zona.

"Tenemos en la ciudad áreas como Zamoray- Pignatelli, donde existe tanto un problema de índole social pero también una evidente dejación de funciones por parte de algunos de los propietarios del estado edificatorio de sus inmuebles, con el riesgo que ello conlleva para los ciudadanos, tanto de los que habitan en ellos como de los viandantes, lo que hace que el Ayuntamiento tenga que arrogarse un papel que no le corresponde, pero que en aras de la seguridad nos lleva a actuar de manera preventiva", ha especificado Víctor Serrano.

"Los técnicos municipales están realizado una ingente labor de clasificación y revisión del estado actual de los inmuebles, visitas de inspección, emisión de informes que reflejarán el estado de las edificaciones e inicio de expedientes en el caso de reseñar incidencias", ha concluido.