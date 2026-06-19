La revista 'Turia' reivindica la obra ensayística de Ramón J. Sender en el 125 aniversario de su nacimiento

Ramón J. Sender, escritor, entrevista. Foto de Ricardo Martín - RICARDO MARTÍN

TERUEL 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo número de Turia ofrece entre sus principales contenidos con protagonistas aragoneses, un artículo elaborado por Andreu Navarra en el que se reivindica la valía e importancia de la obra ensayística del gran escritor altoaragonés Ramón J. Sender, con motivo del 125 aniversario de su nacimiento este año.

Con esta iniciativa, la revista se suma a las diversas actividades que fomentan la lectura de la obra senderiana y, sobre todo, subraya la trascendencia de su labor en el ámbito del ensayo. Una tarea a menudo eclipsada o ensombrecida por la ingente y notable producción narrativa del autor de títulos inolvidables de nuestra literatura como "Réquiem por un campesino español", "Imán" o Crónica del alba".

Según afirma Andreu Navarra en Turia, "Sender escribió numerosos ensayos de enorme calidad, y el interés intrínseco de esos textos no debería permitir que quedaran infravalorados".

"Además, --ha añadido-- una ventaja a la hora de comentar cómo eran es el hecho de que escribiera 'El ensayo como obra de arte', incluido en 'Ensayos del otro mundo', texto en el que el autor no solo se vincula voluntariamente a la tradición de Montaigne sino que también es capaz de insertarse en la veta anglosajona y captar el sentido de su época: el ensayo es el género literario más próspero y original en los Estados Unidos. Lo era ya en el siglo pasado y en los años de fundación de la república".

Otro de los artículos más relevantes del nuevo número de Turia es el que Francisco Lázaro Polo publica bajo el título de "Juan Bernier: un soldado en la guerra civil en Teruel", donde aborda los vínculos que el escritor cordobés Juan Bernier (1911-1989) tuvo con los episodios de la contienda bélica entre españoles en esta provincia.

Con la publicación de los citados contenidos, en las secciones que específicamente se denominan "Sobre Aragón" y "Cuadernos Turolenses", se cumple así una de las líneas de trabajo de la revista Turia, que ha permitido convertirse en una plataforma idónea para la investigación y la divulgación.

Por otra parte, como es habitual, los autores y asuntos relacionados con Aragón gozan en Turia de un notable protagonismo. Un total de 31 creadores aragoneses o radicados aquí participan en las diez secciones de la revista con sus relatos, poemas, artículos, críticas de libros o ilustraciones.

A lo largo de estas más cuatro décadas de trayectoria, han sido múltiples las ocasiones en que la revista ha ejercido su labor de puente cultural entre el trabajo creativo, de investigación y divulgación de dichos autores y el realizado por los grandes nombres de la cultura universal.

Turia tiene una versión en papel, periodicidad cuatrimestral, y otra digital --web y Facebook-- de difusión diaria con más de 16.000 seguidores. Está editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel y en su patrocinio participan el Ayuntamiento de Teruel, el Gobierno de Aragón y la Caja Rural de Teruel.

Este número ha sido posible gracias a la colaboración del Fondo Cultural de Austria, el Gobierno regional de Carintia y la Asociación Madrileña de Germanistas.

EL ENSAYO COMO OBRA DE ARTE: RAMÓN J. SENDER

En cuanto a sus modelos literarios, Andreu Navarra confirma en Turia que "Sender nunca dejó de valorar a Valle-Inclán como al único maestro capaz de vivir de un modo totalmente independiente respecto a los convencionalismos comerciales. A Baroja --que es obviamente su principal modelo narrativo-- lo acusó de no haber estado a la altura de las aspiraciones políticas del pueblo republicano, pero a la vez lo disculpa por no haberlo hecho para conservar su independencia radical".

También Sender puso a Cervantes y a Tirso de Molina como ejemplos de genios literarios con una personalidad discreta, modesta o gris. En sus páginas, elogia a Bertrand Russell y abomina de Ernest Hemingway.

LAS EXPERIENCIAS BÉLICAS DEL POETA JUAN BERNIER EN TERUEL El escritor, y profesor de Lengua y Literatura en enseñanza secundaria hasta su jubilación, Francisco Lázaro Polo (Caminreal, Teruel, 1958) es un colaborador habitual de Turia, donde ha publicado distintos trabajos de investigación y divulgación sobre aquellos asuntos y protagonistas del ayer que merecían ser redescubiertos por los lectores de hoy.

En el nuevo número de Turia, Lázaro Polo indaga y narra con detalle la vinculación del reconocido poeta cordobés Juan Bernier con distintos episodios de la guerra civil en Teruel. Todo ello aparece en su "Diario", que son unas páginas que testimonian "la honda huella que la Guerra Civil deja en el espíritu del poeta cordobés".

El estallido bélico de julio de 1936 truncó, como a tantos otros, los planes e ilusiones de un joven de veinticinco años y no le queda otro remedio que alistarse en el bando nacional, "no por convicciones políticas, sino para salvar su vida".

Sus experiencias que plasma en su "Diario" aparecen localidades como Calamocha, Barrachina, Torrecilla del Rebollar, Vivel del Río. La deriva de la guerra lo llevó más adelante a otros lugares de la provincia como Bueña, Santa Eulalia del Campo, Gea de Albarracín y Bezas. Finalmente, al caer enfermo, lo trasladan en tren hasta Zaragoza y lo ingresan en un hospital. No siente miedo, sólo pena de morir, pero logra salvarse y partir con unos días de permiso a su tierra cordobesa. Luego marcha al frente de Cataluña, la guerra termina y llega el momento de su liberación.

MARINA VELASCO ENRIQUECE GRÁFICAMENTE LA REVISTA

Como es habitual, cada sumario de la revista Turia se enriquece gráficamente con el trabajo artístico de un creador. En esta ocasión, tanto la portada como las diez ilustraciones interiores son un homenaje a la escritora Ingeborg Bachman.

Una tarea que ha sido realizada ex profeso por la ilustradora española Marina Velasco. Aunque reside en Madrid, esta zaragozana nacida en 1997, ha sido ganadora del XVI Premio Fnac-Salamandra Graphic (2022) con su primer cómic "Que no se olvide". Además de ilustradora, Marina es profesora de arte desde institutos públicos a cursos universitarios.

Según ha reconocido el encargo de ilustrar Turia fue una propuesta que le generó complicidad y profundizar la obra de Bachmann, una escritora que siempre denunció la violencia estructural contra las mujeres y que reivindicó su independencia frente los tópicos y consignas de una sociedad demasiado intransigente con la libertad de las creadoras.

31 autores aragoneses escriben en Turia

Cada nuevo sumario de Turia es un claro ejemplo de integración cultural de autores de diversas procedencias geográficas, estéticas, ideológicas y generacionales, sin olvidar el arraigo turolense o aragonés de esta revista.

Buena prueba de esa filosofía de trabajo la constituyen los 31 autores aragoneses que publican textos inéditos en las distintas secciones del sumario del número de la revista que se distribuye este mes de junio de 2026.

Por último, destaca la nutrida presencia de aragoneses en la sección "La Torre de Babel", que es apartado que Turia dedica a la crítica de libros, donde se ofrecen cuidadas reseñas de libros de ficción, de no ficción y de poesía, tanto de autores españoles como de otros idiomas traducidos al español.

La amplitud y calidad de esta sección han convertido a Turia en una de las revistas que más y mejor practican la crítica literaria entre las publicaciones y suplementos culturales de España.

En esta ocasión, ejercen como críticos, un total de 16 aragoneses o radicados en esta comunidad autónoma como José María Ariño Colás, Eva Cosculluela, Rafael Esteban Silvestre, Teresa Garbí, Daniel Gascón, José Giménez Corbatón, Octavio Gómez Milián, María Luisa Grau Tello, Juan Marqués, José Luis Melero, Agustín Pérez Leal, Alejandro Ratia, José Manuel Soriano, Enrique Villagrasa, Almudena Vidorreta y Jesús Villel.