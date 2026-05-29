Ricla (Zaragoza): La cereza y el ajo tierno, motor económico en su Feria anual

Archivo - Recogida de cerezas en el campo aragonés. - EUROPA PRESS - Archivo

RICLA (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

La localidad de Ricla, en la Comarca zaragozana de Valdejalón, celebra este fin de semana la novena Feria de la Cereza y el Ajo Tierno, que ensalza estos dos productos estrella de la agricultura local, favorece su venta y organiza en torno a ellos un programa de actividades dirigidas a vecinos y visitantes, con la defensa de la agricultura y la vida en el medio rural como telón de fondo.

En la feria se aprovecha para atraer a las empresas comercializadoras y distribuidoras, que se encargan de llevar unos productos de excelente calidad a distintas partes de la geografía nacional e internacional, han informado desde el PSOE, que gobierna el municipio.

Los dos días de feria son sobre todo dos jornadas festivas en la que "se vuelca todo el municipio" y, de manera especial, los alumnos del colegio Maestro Monreal, que dan a conocer sus trabajos de todo el año.

Alrededor de 20 puestos de venta instalados en el pabellón, permitirán a los productores exhibir y poner a la venta sus cosechas de cerezas y de ajos, al igual que otros productos de los agricultores de la localidad, así como trabajos de los artesanos de la zona.

"Se trata de que todo el mundo encuentre algo que le satisfaga, por su calidad y por su precio, y también por una manera de producir que aúna responsabilidad, rigor y cariño", ha recalcado el alcalde, Ignacio Gutiérrez.

Durante las dos jornadas, en horario de mañana y tarde el sábado y hasta las 15.00 horas el domingo, se podrá disfrutar también de la degustación de tapas elaboradas con los productos de la feria en los bares y restaurantes de la localidad, de una 'masterclass' a cargo de la escuela taller de hostelería Topi y de una venta solidaria de libros cedidos por la biblioteca municipal a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Otro de los momentos más esperados llegará con el campeonato mundial de lanzamiento de hueso de cereza.

"Llevamos nueve años poniendo el foco en nuestro pueblo, en nuestros productos y en nuestro trabajo, tratando de que del conocimiento de Ricla se deriven nuevos nichos de economía vinculados con la agricultura, porque es nuestra seña de identidad y nuestra manera de ser y una forma de arraigo que debe favorecerse", ha señalado el alcalde.

En paralelo, según Gutiérrez, "el pueblo está preparado para acoger con los brazos abiertos a todos los visitantes". "Hemos trabajado con ilusión para tener preparado hasta el último detalle, para que quien se acerque a Ricla disfrute de una jornada alternativa y agradable y descubra, quien no nos conozca aún, una localidad muy atractiva para plantearse proyectos vitales", ha concluido.