Robles visita el cuartel de la División 'Castillejos' en Huesca y destaca su compromiso con la seguridad internacional

Robles visita el Cuartel General de la División 'Castillejos', en Huesca. - MARÍA JOSÉ MUÑOZ/MDE

HUESCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes el Cuartel General de la División 'Castillejos', en Huesca, donde ha destacado el compromiso de sus integrantes y de todo el Ejército de Tierra con la seguridad colectiva internacional.

La unidad se prepara para liderar en 2027 el Mando Componente Terrestre de la Fuerza de Reacción Aliada --ARF por sus siglas en inglés-- de la OTAN.

Robles ha ensalzado el papel estratégico que ejercen las Fuerzas Armadas españolas dentro del nuevo modelo de fuerzas de la OTAN, diseñado para reforzar el Concepto de Disuasión y Defensa del Espacio Euroatlántico.

"Las capacidades y la contribución de nuestro país en el marco de las misiones de la Alianza son incuestionables", ha afirmado la ministra durante la visita. El liderazgo de la ARF-27 es un compromiso que España lleva a cabo de forma rotatoria por primera vez junto con Reino Unido, Italia y Francia.

Para asumir este reto es imprescindible la superación de un riguroso proceso de evaluación por parte de la Alianza, en el que el Cuartel General de la División 'Castillejos' lleva inmerso desde enero de 2025 y que culminará en diciembre con el ejercicio 'Steadfast Dagger' 26, en Stavanger (Noruega).

"El mundo vive momentos muy complicados y difíciles, y por eso es tan importante que nuestras Fuerzas Armadas estén a la altura de las circunstancias, y a nivel internacional, el Ejército español es absolutamente respetado, admirado y apreciado", ha expresado Robles al personal.

FUERZA ESTRATÉGICA Y MULTIDOMINIO

La ARF se caracteriza por ser un dispositivo estratégico y con capacidad multidominio, que le permite llevar a cabo un espectro completo de misiones. Desde este cuartel general de Huesca se coordinará un dispositivo de fuerzas aliadas capaz de desplegar en tiempo muy corto, de máximo 10 días, y asumir el mando y conducción de operaciones terrestres multinacionales allí donde la OTAN lo requiera.

Durante la visita, la ministra ha estado acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de Ejército Amador Enseñat, quien se ha dirigido al personal de la División para expresar su reconocimiento por el "enorme y difícil reto al que os enfrentáis".

"Tenéis, no sólo el apoyo, sino también la admiración y el agradecimiento por vuestro espíritu de sacrificio y por la labor que día a día estáis haciendo para prepararos para defender el territorio de la Alianza Atlántica, y al mismo tiempo para dejar a las Fuerzas Armadas Españolas y al Ejército de Tierra en un lugar que siempre resalta por su eficacia, entrega, disponibilidad y espíritu de sacrificio", ha asegurado el JEME.